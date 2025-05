Calciomercato Napoli, un giocatore torna alla base: l’annuncio

Per il Napoli, in attesa di conoscere il futuro di Conte, è arrivata un’importante notizia.

In casa Napoli è sempre tempo di calciomercato. Sono tante le trattative portate avanti dal direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. I tifosi partenopei sognano il colpo De Bruyne: manca sempre meno alla chiusura della trattativa, col belga che sembra essere ormai totalmente aperto al trasferimento in Italia.

Non bisogna però dimenticare dei tanti calciatori azzurri in prestito: in estate molti faranno ritorno alla base. Arrivano novità proprio sul futuro di uno dei calciatori lontani da Napoli: la dirigenza annuncia che il giocatore in questione tornerà a vestire la maglia azzurra.

Pradè annuncia: “Non riscatteremo Folorunsho”

Niente riscatto per Folorunsho: il centrocampista non ha convinto la dirigenza viola e non verrà riscattato dalla Fiorentina. Tornerà ad allenarsi con gli azzurri in estate.

Durante una conferenza stampa, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha comunicato alcune decisioni importanti sul futuro di alcuni giocatori in prestito al club viola. Tra questi c’è anche un ex Napoli, Michael Folorunsho, ceduto in prestito nella scorsa sessione di calciomercato. Il club viola ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 8 milioni di euro.

Pertanto in estate il centrocampista italiano farà ritorno a Napoli. La sua seconda parte di stagione non è stata affatto ad altissimi livelli. Nonostante le quasi 20 presenze tra campionato ed Europa League, Folorunsho non ha mai inciso realmente coi viola, non riuscendo mai a trovare la via del gol. Proprio per questo motivo la dirigenza della Fiorentina ha deciso di non confermarlo e di rispedirlo a Napoli.

Dubbi sul futuro di Folorunsho: la situazione

In estate il Napoli dovrà prendere una decisione definitiva sul futuro di Folorunsho: l’ipotesi più probabile è una cessione, magari a titolo definitivo, per aumentare il budget da spendere sul mercato.

Il futuro di Michael Folorunsho diventa sempre complesso. Il classe ’98 aveva salutato Napoli a gennaio alla ricerca di maggior minutaggio e coinvolgimento ma, nonostante un buon avvio coi viola, tra lui e Palladino non è mai scattata la giusta armonia. Il centrocampista è stato rallentato anche da alcuni infortuni, finendo per essere impiegato sempre di meno dal tecnico della Fiorentina.

Il suo ormai certo ritorno a Napoli apre le porte a due diverse strade. Da un lato, Folorunsho potrebbe rientrare nei piani di Conte o del suo sostituto, magari come riserva o jolly da inserire a partita in corso. Dall’altro lato, invece, l’ex Hellas Verona potrebbe essere inserito subito nella lista dei cedibili, cercando in questo modo di ottenere risorse economiche importanti da investire per nuovi colpi di calciomercato.