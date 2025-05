Incontro De Laurentiis – Conte, il tecnico è tornato a Napoli: IL VIDEO

Dopo l’incontro con Aurelio De Laurentiis a Roma, di fatto, Antonio Conte è tornato a Napoli.

Dopo lo scudetto vinto venerdì scorso con il successo rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari, di fatto, in casa Napoli si è molto focalizzati sul futuro di Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, potrebbe lasciare la panchina azzurra per fare ritorno alla sua casa madre, ovvero la Juventus.

Tuttavia, almeno come riportato da ‘Sky Sport’, l’incontro di oggi con Aurelio De Laurentiis ha portato ad Antonio Conte ad alcune riflessioni. Nei prossimi giorni, di fatto, si saprà finalmente se il tecnico salentino lascerà o meno il Napoli.

Conte è tornato a Napoli dopo l’incontro con De Laurentiis: ecco le immagini

Nel frattempo, come mostrano le immagini del nostro video, Antonio Conte è tornato nel capoluogo partenopeo per prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

La Juve, dal canto suo, continua a spingere per farlo tornare a Torino. Come riportato da ‘Sportitalia’, infatti, la ‘Vecchia Signora’ vuole assolutamente ingaggiare Antonio Conte per tornare a vincere il prima possibile. Nel frattempo, Allegri ha fatto sapere ad Aurelio De Laurentiis di non voler aspettare per tanto tempo.