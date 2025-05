Panchina Napoli, si libera il sostituto di Conte? Altro che Allegri: notizia a sorpresa

Notizia a sorpresa sull’allenatore: potrebbe liberarsi il tecnico che sostituirà Conte sulla panchina del Napoli, arriva l’ultim’ora.

Dopo i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, è il momento di chiarire chi sarà il futuro allenatore del Napoli. Antonio Conte non ha infatti ancora sciolto le riserve e resta in bilico fra permanenza e addio.

In questi minuti si sta svolgendo un meeting decisivo a Roma, in cui sono presenti Conte, De Laurentiis, Manna e Chiavelli. Quest’ultimo potrebbe portare alla scelta definitiva, in un senso o nell’altro. Resta ad attendere Massimiliano Allegri, che i rumors hanno assegnato da tempo come possibile sostituto. Ma occhio: spunta un concorrente davvero concreto.

Gasperini-Atalanta, ipotesi addio: occhio Napoli!

Non può non interessare al Napoli infatti l’ultim’ora riportata da Sky Sport: al termine di un incontro avvenuto oggi a Zingonia con la dirigenza, Gasperini ha serie possibilità di lasciare l’Atalanta. L’allenatore ha infatti aperto concretamente all’ipotesi di un addio e non per questioni relative il progetto fututo, ma per una mancanza di motivazioni lamentata dall’allenatore dopo ben otto anni sulla panchina bergamasca.

Chiaramente, una simile notizia coinvolge anche il Napoli vista l’incertezza sul futuro di Conte. Ben noto è infatti l’apprezzamento del presidente De Laurentiis nei confronti dell’allenatore dell’Atalanta.

Già nell’estate scorsa era stato uno dei nomi al vaglio per la panchina azzurra. Tale tentativo è stato confermato dallo stesso Gasperini, che si era detto lusingato dall’apprezzamento del presidente del Napoli.

Gasperini-Napoli, un corteggiamento che va avanti da 14 anni!

Tra l’alto, questo non è stato il primo tentativo da parte sua di portarlo al Napoli: fu infatti già vicinissimo alla panchina azzurra nel 2011, prima del dietrofront che portò poi alla permanenza di Mazzarri.

La “storia”, quindi, oltre che i rapporti, mostrano uno scenario in cui Gasperini è sicuramentr un nome apprezzato da De Laurentiis. Chissà se questo non possa portare ad un sorpasso rispetto al nome di Massimiliano Allegri, che resta però al momento il nome in vantaggio in caso di addio di Conte.

Chiaramente, la priorità resta proprio Antonio Conte ed è ancora in corso il tentativo da parte di tutti di convincerlo a restare in azzurro anche nella prossima stagione. Ma di certo De Laurentiis, se davvero Gasperini dovesse confermare il suo addio all’Atalanta, una telefonata la farà qualora dovesse essere necessario.