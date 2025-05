Napoli, non solo De Bruyne: Manna prepara un doppio colpo. I dettagli sui rinforzi

La dirigenza partenopea starebbe preparando un doppio rinforzo, oltre al sogno De Bruyne, per la prossima stagione: di chi si tratta

Dopo la super vittoria del quarto scudetto, il Napoli ha già iniziato a mettere le basi per la prossima stagione. Il club non vuole farsi trovare impreparato, come successe lo scorso anno. L’incubo della stagione del decimo posto in classifica, arrivata proprio dopo il terzo titolo, non deve essere più rivissuto. Non si potranno compiere gli stessi errori, a partire dal cambio di allenatore.

Nel caso di addio di Antonio Conte, è già pronto Massimiliano Allegri. Toccherà a lui, con ogni probabilità, guidare il Napoli verso altri successi. Al suo fianco, un volto a lui noto come Giovanni Manna. Proprio il direttore sportivo dei partenopei, starebbe già lavorando ai rinforzi per rendere la squadra ancora più competitiva. Oltre a De Bruyne e all’ipotesi Jonathan David, sono due i nomi caldi in queste ore.

Napoli, occhi su Ferguson e Taylor: il punto sulle trattative

Stando a quanto riportato dal Mattino di oggi, i due profili che stuzzicherebbero maggiormente il Napoli in questa fase di mercato, oltra ai sopracitati parametri zero, sono quelli di Lewis Ferguson e Kenneth Taylor. Il primo, scozzese come McTominay e Gilmour, potrebbe rappresentare un rinforzo importante, in quanto già esperto nel nostro campionato.

Conosce bene la Serie A, ma le sue condizioni fisiche hanno rallentato la trattativa. Il Napoli non è convinto di spendere oltre 20 milioni per un giocatore che ha subito la rottura del crociato e che quest’anno ha affrontato altri piccoli problemi fisici. Sul 23enne dell’Ajax, invece, meno dubbi, specie dopo i 15 gol di questa stagione.

Resta un profilo caldo da monitorare. I suoi agenti sono stati anche a Napoli in questi giorni di festa per capire le intenzioni degli azzurri. Anche in questo caso servirà un’offerta importante, sopra i 20 milioni. Il d.s. Manna farà le sue valutazioni, anche in base alla guida tecnica. Capire chi sarà l’allenatore diventa fondamentale anche per le scelte di mercato. Le prossime settimane diventano così caldissime.