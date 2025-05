De Laurentiis e Conte, ultime prove di convincimento: la ricostruzione della giornata clou

Il presidente del Napoli proverà un’ultima volta a convincere il tecnico salentino a restare: le ultime tappe della giornata decisiva

Sono ore caldissime in casa Napoli per il futuro della panchina azzurra. Antonio Conte non ha ancora deciso se restare alla guida dei partenopei o se lasciare la squadra, ma la seconda opzione appare la più plausibile al momento. Il presidente De Laurentiis, lo staff, i giocatori e persino la moglie, stanno provando a convincere il tecnico salentino a restare.

Quella odierna sarà la giornata decisiva per capire cosa succederà nelle prossime settimane. La Juventus resta la squadra in pole per offrire un contratto a Conte in vista della stagione 2025-26. I bianconeri si affideranno anche alla figura di Giorgio Chiellini, che nella giornata di ieri avrebbe chiamato l’allenatore leccese per avvicinarlo al grande ritorno a Torino.

De Laurentiis e Conte, le ultime tappe nel Napoli: il racconto

Nella serata di ieri, a Posillipo, la squadra ha avuto modo di festeggiare a orario di cena dopo la super parata sul Lungomare. Il patron De Laurentiis ha ribadito la sua stima nei confronti di Conte, ringraziandolo per il lavoro fatto in questa stagione.

Non una separazione burrascosa come nel caso di Spalletti. In questo caso, il presidente è consapevole che non potrà costringere il proprio tecnico a rimanere. Questione di vedute, che porteranno al grande incontro nella giornata odierna. Il Napoli, in mattinata, è partito per Roma da Afragola, per raggiungere il Papa. L’incontro con il Santo Padre precederà proprio il meeting tra ADL e Conte.

Le parti cercheranno di trovare un accordo, anche e soprattutto in vista del prossimo mercato. De Bruyne e il potenziale colpo Jonathan David saranno due delle armi che il presidente metterà sul tavolo per convincere Conte. Se poi non sarà sufficiente, le strade si separeranno, con il nome di Massimiliano Allegri sempre più in pole per prendere il suo posto.

Non resta che attendere dunque. Gli aggiornamenti più importanti arriveranno in serata, quando la chiacchierata tra i protagonisti si sarà conclusa. Vi invitiamo dunque a rimanere sulle pagine di SpazioNapoli e sui nostri social, per conoscere tutte le novità che delineeranno il futuro del Napoli nei prossimi mesi.