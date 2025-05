De Bruyne, già fissate le visite mediche? Quando è previsto l’arrivo in Italia

Il centrocampista belga avrebbe già fissato la data orientativa delle visite mediche: ecco quando è previsto il suo arrivo in Italia

Cresce sempre di più l’attesa per vedere Kevin De Bruyne in maglia Napoli. Durante la festa di ieri sul Lungomare Caracciolo, il presidente De Laurentiis ha aperto all’arrivo del belga nel club. Un colpo da sogno, che proietta la squadra verso una dimensione ancora più internazionale.

Candidato 9 volte al Pallone d’Oro, riuscendo ad arrivare anche al terzo posto nel 2022, il centrocampista resta uno dei più forti nel suo ruolo negli ultimi 10 anni. Anche se a giugno compirà 34 anni, appare chiaro a tutti che in Serie A potrà fare ancora la differenza senza troppi problemi. Ecco perché i tifosi sono in ansia per scoprire quando firmerà il contratto, che renderà i rumors un affare ufficiale.

De Bruyne al Napoli, la novità sulle visite mediche: quando sarà in Italia

A dare maggiori informazioni sulle prossime mosse tra il Napoli e De Bruyne, è l’edizione odierna di Repubblica. Sulle proprie pagine, il quotidiano ripercorre alcuni dettagli fondamentali della trattativa. In primo luogo, le cifre: il belga dovrebbe arrivare a guadagnare fino a 10 milioni di euro a stagione per almeno 2 anni, con l’opzione di aggiungerne un terzo ma a costi più contenuti.

Conferme anche sulla villa che avrebbe acquistato il giocatore, a Posillipo, così da poter accontentare anche le richieste della sua famiglia. Fondamentale, infatti, riuscire a vivere in un contesto che sia gradito anche alla moglie, diventata tale nel 2017 a Sant’Agnello, vicino a Sorrento.

Oggi De Bruyne è in vacanza a Ibiza. Ha concluso la sua esperienza decennale con il Manchester City ed è pronto a voltare pagina. Secondo Repubblica, è atteso la prossima settimana a Napoli per le visite mediche. Il tutto potrebbe avvenire entro mercoledì prossimo, il 4 giugno, dando inizio a una nuova era per il giocatore e per la società.

Non resta che attendere, dunque, con un occhio ai radar aerei e uno alle notizie di mercato. Proprio in questi giorni, è previsto l’arrivo dei legali e dell’entourage del giocatore a Napoli. Avranno un colloquio con il club, per definire gli ultimi dettagli.