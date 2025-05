Manna scatenato: si avvicina un altro colpo, affare da 25 milioni

Manna scatenato: è in arrivo un altro colpo per il Napoli, sempre più vicino l’acquisto di un giocatore per un affare da 25 milioni.

Il Napoli ha subito mostrato le sue ambizioni sul calciomercato. Trattare calciatori del calibro di Kevin De Bruyne è un chiaro segnale di come questo club abbia oramai assunto un altro appeal: si tratterebbe di un vero e proprio colpo da sogno.

Ma il belga potrebbe non essere l’unico acquisto ad effetto per i tifosi. Il ds Manna infatti continua a lavorare su più tavoli, puntando a rinforzare la squadra in ogni reparto.

Napoli-Gutierrez, parti vicine: le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe entrata sempre più nel vivo la trattativa fra il Napoli e Miguel Gutierrez del Girona. Non c’è ancora l’intesa fra i club, con il club spagnolo che chiede 25 milioni di euro. De Laurentiis potrebbe però accontentare questa richiesta per chiudere l’affare.

Per lui, il Real Madrid ha già un’opzione per portarlo a casa, ma non risulta in questo momento che abbia intenzione di esercitarla. Quindi, il Napoli sembra la squadra in pole. Sarebbe un altro acquisto di enorme spessore, che rinforzerebbe ancora di più il roaster del Napoli in una stagione che prevederà anche la Champions League.

Gutierrez può giocare come terzino sinistro, ma anche come esterno di fascia con alle spalle una difesa a 3. Insomma, ha le caratteristiche e la duttilità giusta per potersi inserire al meglio negli schemi di Antonio Conte che, però, non è ancora detto che sia l’allenatore del Napoli nella prossima stagione.