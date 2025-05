De Bruyne già oggi a Napoli? Il motivo della visita e l’ipotesi della firma in 48 ore

Il centrocampista belga potrebbe essere in città già nella giornata di oggi? L’ipotesi dal Belgio e l’idea della firma in 48 ore: cosa filtra

Sono queste le ore cruciali per l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. Il centrocampista belga sta già facendo sognare i tifosi, con le parole del presidente De Laurentiis che hanno aperto al suo approdo in maglia azzurra. Dopo 10 anni al Manchester City è tempo di una nuova avventura per il quasi 34enne, pronto a trasferirsi in Italia per un’ultima grande esperienza in carriera.

In giornata, vi abbiamo riportato le indiscrezioni di Repubblica, che hanno fatto riferimento all’inizio della prossima settimana, come data indicata per le visite mediche del giocatore. Il top player avrebbe accettato la proposta dei partenopei, pronti a offrire un contratto triennale a circa 10 milioni a stagione.

De Bruyne, arrivo a Napoli e firma in due giorni: le ultimissime

Sull’approdo di De Bruyne, spuntano ulteriori novità. Secondo il giornalista di calciomercato belga Sacha Tavolieri, lo stesso giocatore potrebbe tornare anzitempo dalle sue vacanze ad Ibiza e atterrare a Napoli già nella giornata di oggi. Il motivo? Vedere di persona la villa in cui vivrà a Posillipo e assicurarsi di alcuni aspetti chiave, come la scuola per i suoi figli.

A questo, si aggiunge quanto riferito da un altro esperto di mercato, Matteo Moretto, che avrebbe riferito di come il Napoli sia intenzionato a chiudere il colpo in 48 ore. Si potrebbe davvero arrivare a una firma entro 2 giorni se le parti trovassero un accordo anche sugli ultimissimi dettagli. Sembra tutto pronto, dunque, per l’arrivo in Serie A di un talento mondiale.