Klopp al Napoli, De Maggio stupisce tutti: bomba clamorosa

In caso di addio di Conte, spunta anche Jurgen Klopp: Valter De Maggio fa sognare i tifosi del Napoli, lo scenario è incredibile.

Le notizie sul futuro di Conte non si placano. L’allenatore si è incontrato quest’oggi con la società a Roma, ma la decisione delle parti è stata quella di riaggiornarsi nei prossimi giorni. Non c’è ancora una rottura, ma non c’è neanche una conferma in senso opposto.

Questo rende ancora vivissime le voci su altri allenatori. Il nome in cima nel caso in cui la scelta dovesse essere quella di un addio è quello di Massimiliano Allegri, ma non si può affatto escludere la presenza di altri candidati pronti a farsi avanti.

De Maggio “C’è anche Klopp per la panchina del Napoli”

Conferma questa sensazione anche Valter De Maggio in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista vede un Napoli con le idee ben chiare e pronto anche a fare un clamoroso tentativo per Jurgen Klopp:

“Sul futuro di Conte invito alla prudenza. Il Napoli non resterebbe spiazzato in caso di addio, tutti dicono Allegri, ma c’è anche Klopp nella testa di Aurelio De Laurentiis”.

Uno scenario che sarebbe clamoroso, che vedrebbe la panchina del Napoli affidata ad un altro allenatore fra i top mondiali anche dopo l’addio di Antonio Conte. Non resta, però, che attendere la futura decisione proprio dell’attuale tecnico del Napoli.

Il Napoli però sicuramente vuole mantenersi competitivo, a prescindere da Conte. Qualunque sia la sua decisione, il club vuole continuare a lottare per il vertice, magari con un altro allenatore di spessore internazionale.

Klopp al Napoli: sogno o realtà?

L’ipotesi Klopp, al momento, è soltanto un qualcosa sullo sfondo. Una possibilità a cui, chiaramente, è impossibile non pensare per un club che, dopo il secondo Scudetto in tre anni, può far gola a qualsiasi profilo come meta in cui vincere trofei.

Ancora presto, comunque, per vedere questo come uno scenario concretamente realizzabile. Bisognerà infatti convincere il tedesco non solo a sposare il progetto Napoli, ma anche a tornare in panchina, dato che è diventato “Head of Football” presso la Red Bull dopo l’addio al Liverpool.

Nelle scorse settimane, l’allenatore ha personalmente smentito il suo accostamento alla Roma. Chissà se, però, l’arrivo di un club più solido economicamente e con ambizioni maggiori come il Napoli non possa fargli magari cambiare idea.