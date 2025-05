Futuro Conte, la Juve insiste: il tecnico non ha cambiato idea

Per il futuro di Conte, di fatto, c’è da sottolineare il continuo forcing della Juventus.

Dopo l’immensa gioia per il quarto scudetto, il Napoli è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il direttore sportivo Manna è molto attivo sul mercato per cercare di chiudere al pià presto dei colpi adatti alla prossima Serie A e alla Champions League. Riflettori puntati sulla trattativa con Kevin De Bruyne: il centrocampista belga sembra essere ad un passo dal sì.

Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Antonio Conte. La Juventus non ha alcuna intenzione di farsi scappare il tecnico azzurro: in attesa di un risvolto definitivo, la dirigenza partenopea dovrà rimboccarsi le maniche.

Pedullà: “La Juve andrà fino in fondo ed anche Conte”

Il giornalista Pedullà è sicuro: il club bianconero farà di tutto per assicurarsi il ritorno in panchina di Antonio Conte. L’ipotesi ripensamento da parte del tecnico salentino è da escludere.

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato sul suo canale YouTube delle novità importanti sul futuro di Antonio Conte. La Juventus non mollerà la presa ma, anzi, continuerà ad insistere. Il tecnico salentino è ovviamente interessato ai bianconeri e, secondo il giornalista, se avesse davvero cambiato idea l’avrebbe già annunciato:

“Credo che la Juventus voglia andare fino alla fine. I bianconeri hanno il gradimento di Conte, poi sul mercato i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Conte ha poco da riflettere: se cambi idea lo annunci subito“.

Pedullà: “Mi aspetto dei segnali dal Napoli”

Alfredo Pedullà ha sottolineato la necessità di un intervento da parte della dirigenza azzurra: un’attesa troppo prolungata potrebbe condizionare l’arrivo di Allegri.

L’esperto di calciomercato Pedullà ha poi fornito anche alcuni aggiornamenti sul summit svolto tra Conte e De Laurentiis. In attesa di una decisione definitiva da parte del tecnico campione d’Italia, il Napoli ha bisogno di comprendere anche la posizione di Massimiliano Allegri, in pole per sostituire Conte: