Calciomercato Napoli, nuova pista per l’attacco: arriva dalla Premier League

Nuova pista per l’attacco del Napoli: il club punta ad un grande colpo dalla Premier League, di chi si tratta.

Il calciomercato del Napoli ora può davvero entrare nel vivo. Dopo la vittoria del quarto Scudetto, festeggiato ieri con la parata dei bus scoperti, ora il ds Manna potrà far entrare nella fase calda alcune trattative già avviate. Una di queste è quella per Kevin De Bruyne, per cui ieri il presidente De Laurentiis ha annunciato progressi significativi. Ma per costuire un Napoli competitivo, arriveranno colpi praticamente in tutti i reparti, anche in attacco.

Napoli, c’è anche Semenyo fra le piste per l’attacco

Emerge un nuovo nome per rinforzare il reparto offensivo azzurro: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli sarebbe fra le squadre sulle tracce di Antoine Semenyo, esterno offensivo del Bournemouth.

Su di lui c’è la forte concorrenza del Liverpool e degli arabi dell’Al-Nassr, che lo vorrebbe per sostituire il partente Cristiano Ronaldo. Il suo valore è fra i 30 e i 35 milioni, ma potrebbe anche salire.

Classe 2000, è un nazionale ghanese. Viene da una stagione brillante con il Bournemouth, in cui ha realizzato ben 11 gol in Premier League.

Tutto su Antoine Semenyo, esterno offensivo nel mirino del Napoli

Semenyo ha brillato in una stagione in cui la sua squadra, il Bournemouth, ha messo in mostra un calcio stupendo, trovandosi a tratti anche in lotta per un piazzamento in Europa. Arrivato alle Cherries nel gennaio del 2023 dal Bristol City, sembra essere esploso definitivamente alla sua terza stagione in Premier League (la seconda intera).

Già nella scorsa stagione aveva messo in mostra ottimi numeri (8 gol in Premier), ma con gli 11 gol e 5 assist di quest’anno ha attratto anche gli interessi dei top club europei. Gioca prevalentemente a sinistra, ma sa disipegnarsi anche a destra.

Potrebbe essere lui il giocatore in grado di aggiungere un po’ di fantasia all’attacco del Napoli e diventare il vero sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Vedremo come si evolverà la situazione di questa trattativa, in attesa di sapere anche quale sarà il futuro allenatore del Napoli, fra Antonio Conte o, forse, Massimiliano Allegri.