Marotta si complimenta con il Napoli, ma lancia la stoccata: il commento fa discutere

Il commento di Marotta sullo Scudetto del Napoli è un complimento, a cui segue però una piccola stoccata: le parole fanno discutere.

Il Napoli ha vinto una corsa Scudetto giocata punto a punto sino all’ultima giornata, battendo così l’Inter campione in carica. Proprio quest’oggi, la squadra azzurra ha celebrato il trionfo con una stupenda parata per la città, in cui un bus scoperto con i giocatori e lo staff ha attraversato il lungomare.

Per l’Inter, invece, è già tempo di concentrarsi su un altro obiettivo prestigioco come la finale di Champions League dopo l’indubbia delusione per un campionato sfumato all’ultimo.

Marotta lancia un complimento e una stoccata al Napoli

Oggi è stato il media day per i nerazzurri e a palrare è stato anche il presidente Beppe Marotta. Egli ha voluto commentare anche l’esito finale di questa corsa Scudetto, lasciando un commento a metà fra complimento e stoccata:

“Complimenti al Napoli, ci è mancato solo un centimetro che poi ha fatto la differenza. È un peccato, ma lo sport è anche questo. Vorrei ricordare che, rispetto ai nostri antagonisti, noi abbiamo giocato la bellezza di 19 partite in più: equivale a un intero girone di Serie A. Significa che le energie spese sono tante e la questione psico-fisica è centrale: nonostante ciò, l’allenatore è riuscito a portarci a questo momento emozionante”.

Marotta, quindi, pur ribadendo i suoi complimenti al Napoli, continua ad insistere sul differente numero di partite giocate fra le due squadre, tema che praticamente è stato il “cavallo di battaglia” nelle dichiarazioni sponda nerazzurra durante questa lotta Scudetto.

Marotta ribadisce la differenza di partite fra Napoli e Inter

Il Napoli. infatti, ha goduto del “vantaggio” di non aver giocato le Coppe, mentre invece l’Inter è arrivata sino in fondo nella Champions League, di cui giocherà la finale sabato contro il Paris Saint-Germain. Marotta ha voluto ribadire questa differenza, con delle dichiarazioni forse un po’ ripetitivo rispetto a quanto già detto durante la stagione.

Sicuramente sponda Inter non avrà aiutato il calendario molto fitto, ma vanno evidenziati anche i grandi meriti del Napoli nel non uscire mai in questa lotta, sfruttando i frequnti passi falsi nerazzurri. L’Inter, infatti, dovrebber forse recriminare un po’ anche la colpa di non esser mai riuscita a scrollarsi di dosso il pressing del Napoli, perdendo troppo spesso punti in gare che sembravano alla portata.