Dal PSG al Napoli: nuova pazza idea di mercato, che colpo!

Nuova idea di mercato del Napoli: si sta meditanto un possibile colpo dal Paris Saint-Germain, azzurri sempre più scatenati.

Il Napoli festeggia ancora la vittoria del quarto Scudetto della sua storia, ma il futuro potrebbe continuare a riservare grandi gioie. Le notizie di calciomercato, infatti, sembrano confermano l’intenzione del club di mantenersi ai vertici con acquisti di spessore assoluto. Il primo di questi potrebbe essere Kevin De Bruyne, come ha anche confermato il presidente De Laurentiis quest’oggi durante la parata Scudetto. Potrebbe però non essere finita qui: il Napoli è davvero scatenato.

Napoli su Lee Kang-In del PSG: la situazione

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, il Napoli sarebbe infatti fra le squadre interessate a Lee Kang-in, ala coreana in forza al Paris Saint-Germain. Le trattativa per il rinnovo del calciatore con il club francese è infatti in stallo e, così, diverse squadre hanno messo i loro occhi su di lui.

Oltre al Napoli, ci sono anche squadre inglesi, spagnole e arabe. Al momento, si tratterebbe di un semplice interessamento ma occhio: le cose potrebbero evolvere in fretta!

Questo l’annuncio di mercato di Moretto sul tema:

“Le trattative per il rinnovo di Lee Kang-in con il Paris Saint-Germain sono in stallo e il giocatore coreano potrebbe diventare uno dei grandi nomi del calciomercato estivo. Diversi club stanno tenendo d’occhio la sua situazione, anche se finora nessuno ha ancora concluso nulla con il PSG. Lui è nel mirino del Napoli, di squadre della Premier League, di squadre spagnole e dell’Arabia Saudita”.

Chi è Lee Kang-In, coreano nel mirino del Napoli

Il Napoli vuole così tornare ad avere in squadra un calciatore coreano, dopo che due anni fa ci fu Kim Min-Jae a far sognare i tifosi nella mitica annata dello Scudetto vinto con Spalletti nel 2022/2023.

Lee Kang-In è un esterno bravo nel dribbling di piede mancino. La sua fascia prediletta è la destra, ma ha giocato qualche partita anche da prima punta nel modulo “fluido” di Luis Enrique.

In questa stagione, la sua seconda con la maglia PSG, ha trovato anche maggiore feeling con la porta, siglando 6 gol in campionato a dispetto dei 3 della stagione precedente. Pagato 22 milioni dai parigini nell’estate del 2023 dal Maiorca, non si può dire che abbia deluso nella sua avventura francese, anche se non è mai riuscito ad imporsi del tutto.