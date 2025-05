Napoli sogna un altro colpo gratis: “Inoltrata richiesta”

Il Napoli alla ricerca del colpo per infiammare l’estate dello Scudetto: un altro acquisto gratis, arriva dalla Germania

Pensati grande. È evidentemente il motto di questi giorni a Castel Volturno. Il Napoli dopo la lotta Scudetto serrata con l’Inter e la vittoria finale, all’ultima giornata di campionato, non si accontenta. Vuole sognare. Vuole fare la grande.

Il club è giunto ad un bivio, ma sembra aver scelto la strada che in passato ha avuto paura a percorrere: questa volta serve fare il salto di categoria per raggiungere le tre grandi del nord Inter, Milan e Juventus. I due Scudetti sono un certificato di garanzia; il bilancio sempre a posto ne è un’altra dimostrazione. E la continua lotta per un titolo e un ruolo da protagonista stuzzica ogni calciatore, anche molto importante, che viene attirato anche dall’ambiente e dall’aura eterna che circola in città grazie a Diego Armando Maradona.

Nelle ultime ore, dopo le novità sull’affare De Bruyne, sembrano essersi concretizzate delle possibilità per arrivare ad un altro colpo gratis: viene dalla Bundesliga.

Il Napoli su Sané del Bayern Monaco: ecco i dettagli

Al club azzurro serve un degno sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, andato via a gennaio e rimpiazzato con l’arrivo di Noah Okafor. Lo svizzero è stato utilizzato pochissimo e non sarà riscattato al termine della stagione. Il Napoli, dunque, vira su un’alternativa possibile. È una possibilità.

Infatti, sembra che Manna sia interessato al cartellino di Leroy Sané, attaccante del Bayern fresco laureatosi campione di Germania. Tuttavia, il suo contratto è entrato ormai in scadenza. L’ex Manchester City ha tante richiesta, tra cui le lusinghe dei partenopei. Stando a quanto confermato dal giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg sul suo account X, la concorrenza è spietata su Sané.

Il Napoli dovrà vedersela con Galatasaray e società di Premier League:

“Il Galatasaray ha presentato un’offerta di oltre dieci milioni netti a stagione. Sono state inoltrate anche richieste dalla Premier League e dal Napoli”

Ma non è tutto. Il Bayern Monaco, secondo il giornalista ed esperto di mercato, vorrebbe prolungare il contratto del calciatore e sono in corso nuove trattative nei prossimi giorni. Il club azzurro deve sbrigarsi per anticipare tutti e convincere il giocatore al trasferimento in Serie A.