De Bruyne al Napoli, annuncio clamoroso: fissate visite mediche

Kevin De Bruyne sempre più vicino al Napoli: arriva l’annuncio clamoroso su visite mediche e contratto

Arrivano importantissime novità sul futuro di Kevin De Bruyne e sul negoziato con il Napoli. Il centrocampista belga sta trattando con la società partenopea. Non è un mistero. L’ha confermato anche Giovanni Manna nella serata dedicata a Napoli-Cagliari e allo Scudetto.

Il club azzurro sta imbastendo una nuova rosa per prepararsi ad una stagione importante. Arrivano introiti dalla vittoria dello Scudetto, dall’ingresso in Champions League, ma anche dalla cessione di Kvaratskhelia e dall’eventuale cessione di Osimhen. Dunque, De Laurentiis e i membri dello staff vogliono completare la squadra e renderla super competitiva per il ritorno in Europa.

Kevin De Bruyne è un nome che piace tantissimo a Manna e stuzzica De Laurentiis. Era nata come opportunità, ora sembra si stia concretizzando. L’annuncio del giornalista Matteo Moretto fa ben sperare i tifosi azzurri.

De Bruyne al Napoli: cosa manca all’annuncio

Matteo Moretto ha rilasciato un video sul canale di Fabrizio Romano su Youtube, nel quale spiega per filo e per segno tutta la situazione legata all’acquisto di Kevin De Bruyne. Il Napoli è vicinissimo alla conclusione dell’affare:

“L’accordo economico verbalmente raggiunto negli ultimi giorni è stato rivisto soprattutto per questioni fiscali: il pacchetto di 25/27 milioni netti nei 3 anni resta tale. C’è una suddivisone diversa nello stipendio del giocatore”

Moretto entra nel dettaglio del nuovo contratto proposto al calciatore:

“Resta 2+1: il primo anno guadagnerebbe 6 milioni netti a stagione, così come il secondo, mentre il terzo ne guadagnerebbe 5 milioni, ma qui in questo caso ci sono circa 10 milioni di bonus alla firma”

Le visite mediche di Kevin De Bruyne

Il giornalista spiega che il Napoli starebbe già valutando dove e quando sottoporre alle visite mediche il campione belga, che si libera a parametro zero dal Manchester City:

“Si sta già ragionando su possibili visite mediche, il Napoli sta già ragionando su dove e quando farle svolgere. De Bruyne le potrebbe svolgere già la settimana prossima a Londra, anche se non è da confermare al 100%. Di solito il Napoli le fa svolgere a Roma, ma De Bruyne potrebbe svolgere le visite a Londra tra martedì e mercoledì, giorni in cui si potrebbe chiudere la trattativa”.

Moretto tiene a specificare che l’opzione Chicago Fire in MLS sta perdendo forza nella testa del centrocampista, che sembra più interessato a giocare ancora da protagonista in Europa.