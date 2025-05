Spunta una nuova statua di Maradona a Napoli: il posto è magico – FOTO

Nella città di Napoli spunta un nuovo omaggio a Diego Armando Maradona, proprio l’indomani dalla vittoria dello Scudetto

Destino già scritto. Forse. Era già in programma l’inaugurazione della nuova statua dedicata a Diego Armando Maradona in città, ma nessuno si sarebbe aspettato che l’evento coincidesse poi con la vittoria del quarto Scudetto del Napoli. Una bella coincidenza, che ha colto di sorpresa tantissimi turisti.

La città si è risvegliata con il sorriso, ovviamente. È stata una serata di festa, terminata in tarda notte. E la festa proseguirà lunedì 26 maggio con il passaggio dei pullman scoperti per le strade cittadine. Proprio in occasione della vittoria dello Scudetto, tantissimi appassionati, curiosi e turisti, si sono recati verso Largo Maradona, all’interno dei Quartieri Spagnoli. Un pellegrinaggio per omaggiare Diego Armando Maradona e il suo murales, ormai diventato luogo di culto. Proprio qui, è stata ubicata una nuova statua.

La statua per Maradona nei pressi del Murales

Nel primo pomeriggio del 24 maggio è stata inaugurata la nuova statua di Salvador Gaudenti. L’opera pop dal nome D10S di circa 6,20 metri, la più alta al mondo dedicata a Maradona, ha avuto un enorme successo ed è stata piazzata proprio di fronte il famoso murales dei Quartieri Spagnoli.

Tanti tifosi e appassionati hanno colto l’occasione per farsi foto vicino l’imponente statua, posta a pochi passi dal Museo Maradona. L’opera rappresenta Diego con la maglia del Napoli e un pallone sulla testa. Un’immagine iconica di Diego. Ai suoi piedi un altro pallone, che può essere toccato e accarezzato.