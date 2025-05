Ribaltone Osimhen, Juve gelata: c’è già un sì

Cambio di rotta improvviso nell’affare Osimhen: trattativa ben avviata con un altro club fortemente interessato.

Dopo tre anni dall’ultimo scudetto, il Napoli si prepara a festeggiare il suo quarto titolo. Tra gli eroi della stagione 2022/23 non si può non nominare Victor Osimhen, che trascinò la squadra di Luciano Spalletti grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol. Dopo due stagioni complicate al Napoli, il nigeriano è stato ceduto in prestito in Turchia, dove sta tornando a brillare.

Le sue statistiche al Galatasaray hanno catturato l’attenzione di tantissimi club europei e non. Dalla Francia arriva una notizia decisamente importante sul suo futuro: Osimhen sembra essere prossimo al trasferimento.

Trattative in corso tra Al-Hilal e Osimhen

L’interesse dell’Al-Hilal si fa sempre più concreto: secondo l’esperto di mercato Aouna le due parti stanno già trattando, col nigeriano che sembra essere sempre più convinto dell’offerta araba.

Il giornalista Santi Aouna, in collaborazione con FootMercato, ha rilasciato una notizia di calciomercato davvero interessantissima. L’esperto di mercato ha confermato le trattative tra Victor Osimhen e il club arabo Al-Hilal, con l’attaccante ex Napoli che rincontrerebbe in Arabia Saudita alcuni volti noti della Serie A, tra cui Milinkovic-Savic e Koulibaly:

“Al momento l’opzione più concreta per Osimhen è l’Al-Hilal. Le trattative sono in corso e, a quanto pare, l’attaccante è interessato a un trasferimento”

L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, è letteralmente rinato in Turchia, dove ha subito conquistato tutti a suon di gol ed assist. Osimhen sembra essere sempre più pronto ad una nuova avventura in Arabia Saudita: l’obiettivo dell’ex Lille è quello di continuare a dimostrare a tutti le sue grandi doti per poi tornare a competere in Europa.

Duello di mercato tra Juventus ed Al-Hilal: la situazione

Tra i diversi club che monitorano Osimhen spicca l’interesse della Juve e dell’Al-Hilal. La squadra araba ha risorse finanziarie decisamente maggiori e potrebbe chiudere il colpo prima del previsto.

Ormai da settimane si parla del forte interesse della Juventus per Victor Osimhen: il club bianconero vede nel nigeriano il profilo perfetto per risolvere i problemi offensivi e per poter tornare a competere in campionato e in Europa. In estate ci sarà sicuramente una lotta molto interessante di mercato tra la squadra di Tudor e il club saudita.

L’Al-Hilal, però, sembra essere in notevole vantaggio rispetto alla Juve. Dal suo canto il club arabo ha a disposizione un’arma in più: nel contratto dell’attaccante c’è infatti una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida solamente per le squadre non italiane. Inoltre solo l’Al-Hilal potrebbe soddisfare tutte le richieste economiche contrattuali di Osimhen, mentre i bianconeri dovrebbero cercare di convincere il nigeriano ad abbassare notevolmente il suo ingaggio.