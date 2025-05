“Scontro” tra Napoli e Juventus, intanto Conte promuove Osimhen: cosa sta succedendo

Scontro totale tra Napoli e Juventus per quanto riguarda l’affare Osimhen, nel frattempo però Conte promuove il centravanti nigeriano.

Continua a distanza, fuori dal rettangolo di gioco, la dura sfida tra Napoli e Juventus per la questione Victor Osimhen. Il centravanti di proprietà azzurra tra poche settimane farà rientro alla base, dopo il prestito al Galatasaray.

Il club turco proverà ad ingaggiare il calciatore a titolo definitivo, cosa non affatto semplice per via dell’interessamento di club più blasonati, come la Juventus. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero ed ex Napoli, è molto interessato al nigeriano per la prossima stagione. Una cosa è certa, Osimhen tornerà a Napoli solo di passaggio.

Osimhen-Juve, Pedullà conferma le voci: “È la sua priorità”, poi su Conte

Alfredo Pedullà, esperto giornalista di calciomercato e di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti nell’ultimo video sul suo canale YouTube. Non sono mancati aggiornamenti in merito al trasferimento di Osimhen alla Juventus e al pensiero di Antonio Conte.

“La priorità e volontà di Osimhen è quella di andare alla Juventus. I bianconeri usciranno presto allo scoperto con un’offerta uguale alla clausola rescissoria – non valida per l’Italia – o superiore ai 75 milioni di euro” – afferma Pedullà.

Il nigeriano mira a restare in Serie A, con la Juventus tra le preferite. Per quanto riguarda Conte invece, Pedullà ha svelato dei retroscena sull’addio del nigeriano ad inizio stagione:

“Conte non ha mai bocciato Osimhen, semplicemente sapeva che non l’avrebbe potuto avere al Napoli per via di accordi raggiunti tra società ed entourage dell’attaccante. Per il tecnico sarebbe un valore aggiunto lavorare con lui alla Juventus“.

Al momento però tra le parti – Napoli e Juventus – non c’è ancora nulla di concreto o addirittura certo. I colloqui andranno avanti.

Napoli-Juve, i bianconeri tentano anche Conte: la situazione

Non è ormai un mistero che il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è in forte dubbio, a prescindere da come andrà a finire la stagione. Tra il tecnico e il patron Aurelio De Laurentiis ci sono troppe tensioni che non fanno restare tranquilli.

Conte è attratto dall’idea di tornare nella sua Juventus, alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. Non dimentichiamoci che l’allenatore azzurro vive proprio a Torino e, di sicuro, un pensierino l’avrà fatto.

Il contratto con il Napoli è ancora lungo, ma ADL è già corso ai ripari: stando agli ultimi aggiornamenti, ci sono già stati contatti con Massimiliano Allegri, ora probabile successore di Conte.