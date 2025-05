Conte alla Juve? L’ex non ha dubbi, e sulla lotta scudetto…

L’ex leggenda bianconera incorona Conte e accende i tifosi azzurri: parole chiare sul futuro del tecnico leccese

Il Napoli di Antonio Conte è arrivato all’ultima curva della stagione con il motore acceso e lo sguardo fisso sul traguardo. Primo in classifica, un punto davanti all’Inter, con solo 90 minuti a separarlo dalla gloria.

La squadra ha messo insieme un’annata da urlo: solidità e una voglia feroce di tornare a vincere. Ora resta da affrontare il Cagliari al “Maradona”, dove tutto può compiersi. Con l’intera città in fibrillazione, anche chi è rimasto fuori dai riflettori sente il bisogno di dire la sua. Tra questi, c’è una voce pesante: quella di Gigi Buffon.

Buffon, parole al miele per il suo ex mister

L’ex portiere della Juventus e oggi capo delegazione della Nazionale Italiana ha parlato a margine della cerimonia della Walk of Fame del CONI. E le sue parole non sono passate inosservate.

“Lo scorso weekend ha segnato un punto di svolta nel campionato,” ha detto Buffon, riferendosi alla penultima giornata. “Il Napoli ha dimostrato di avere fame, e quando un gruppo sente di avere l’occasione della vita tra le mani, è difficile che la lasci andare. Come ha detto Conte, hanno l’osso in bocca e non lo mollano”.

L’ex numero uno ha poi speso parole di stima anche per l’Inter di Inzaghi, ancora in corsa su due fronti tra campionato e coppe: “Meritano i complimenti. Simone ha dimostrato di saper preparare le partite decisive, ho fiducia in lui anche per la finale. Sta facendo un grande lavoro”.

Conte alla Juve? Buffon scatena le voci

Ma il passaggio più interessante arriva quando il discorso si sposta sul futuro di Antonio Conte. Le voci su un possibile ritorno alla Juventus continuano a rincorrersi, ma Buffon invita tutti alla calma. “Con allenatori di quel livello è normale che ogni estate vengano accostati alle grandi panchine. Però non è tutto così semplice e scontato come si legge.”

“Antonio non ha mai lasciato trapelare nulla: lo conosco bene, so quanto è focalizzato sul presente. Ha un obiettivo, e vuole raggiungerlo con il Napoli prima di pensare ad altro.” Parole che sanno di stima, ma anche di avvertimento: non è il momento dei rumors, ma dei fatti.

Conte ha costruito un gruppo solido, compatto, feroce. Un gruppo che ora ha una sola cosa in mente: vincere. Il resto verrà dopo. Se davvero tornerà alla Juve, lo dirà il tempo.