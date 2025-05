Osimhen risponde alla Juventus, comunicata la sua scelta per l’estate: decisione definitiva

L’attaccante nigeriano ha fatto sapere la sua decisione al club bianconero, che sta provando a portarlo a Torino in vista della prossima stagione

Sarà un’estate bollente per Victor Osimhen, che terminerà la sua esperienza al Galatasaray dopo la vittoria del titolo e più di 30 gol segnati. Il nigeriano si è trasferito in Turchia a settembre di quasi un anno fa, quando il Napoli è riuscito a trovare una soluzione in extremis per riuscire a liberarsi di un profilo ingombrante. Dopo la vittoria dello scudetto, il centravanti ha fatto trasparire insofferenza in azzurro, così come il suo entourage.

Nessun club di Premier League, però, si era fatto avanti concretamente la scorsa estate. Il sogno di Osimhen era quello di giocare in Inghilterra, ma il decimo posto del Napoli dello scorso anno non ha aiutato il giocatore in fase di mercato. La splendida stagione al Galatasaray lo ha rimesso in carreggiata e la Juventus si è fiondata su di lui come sostituto di Vlahovic.

Osimhen alla Juventus: la decisione dell’attaccante

Dopo settimane di rumors, sarebbe arrivata la risposta da parte dello stesso Osimhen nei confronti dei bianconeri. A riportare la notizia è Il Mattino, che riferisce della decisione del centravanti in vista dell’estate. Il quotidiano fa sapere di un aggiornamento in controcorrente rispetto alle indiscrezioni circolate con insistenza da ormai diversi giorni.

Osimhen avrebbe detto di ‘no’ alla Juventus. Una scelta a sorpresa, che lascerebbe i bianconeri a mani vuote. Niente Higuain bis, dunque. La Juventus avrebbe dovuto investire ben 85 milioni per completare l’acquisto del nigeriano. La clausola rescissoria presente nel contratto con il Napoli, infatti, ha valenza solamente per i club stranieri.

E proprio per 75 milioni di euro, Osimhen potrebbe vestire la maglia di un club arabo. Sembrerebbero proprio le società della Saudi Pro League quelle più interessate al centravanti. Su tutte l’Al-Hilal, la stessa squadra che avrebbe tentato un assalto nei confronti di Simone Inzaghi e che vorrebbe convincere Kevin De Bruyne ad accettare un’offerta monstre, allontanandolo dall’ipotesi Napoli.

Il sogno Osimhen, intanto, resta la Premier League e quel Manchester United che rimane nell’ombra. I Red Devils non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale, tanto attesa anche la scorsa estate. Per il momento il Napoli attende, sperando di evitare una telenovela ulteriore dopo quanto vissuto tra giugno e settembre nel 2024.