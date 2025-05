Napoli, non solo Conte: continua il forcing della Juve per Osimhen

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità sull’interessamento della Juve per Osimhen.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è ad un passo per la vittoria finale del campionato di Serie A. Se venerdì dovesse arrivare il successo contro il Cagliari già salvo di Davide Nicola, infatti, i partenopei diventerebbero campioni d’Italia.

Tuttavia, in attesa della gara contro il team sardo, in casa azzurra bisogna registrare tantissime indiscrezioni sul possibile ritorno di Antonio Conte alla guida della Juve. Ma la ‘Vecchia Signora’, oltre al tecnico salentino, vorrebbe portare in bianconero anche Victor Osimhen.

Napoli, la Juve vuole sia Conte che Osimhen: i dettagli

Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la Juventus sta spingendo sia per Antonio Conte che per il bomber nigeriano. Il Napoli, dal canto suo, ha fatto sapere che non venderà Victor Osimhen al club piemontese.

Nelle prossime settimane, quindi, staremo a vedere se Cristiano Giuntoli riuscirà a presentare un’offerta per il nigeriano tale da far vacillare le pretese di Aurelio De Laurentiis. Ricordiamo che la clausola rescissoria di Osimhen da 75 milioni di euro vale solo per i club esteri. Nel frattempo, però, da segnalare la decisione del patron partenopeo di prendere Massimiliano Allegri in caso di addio di Antonio Conte.