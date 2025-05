De Bruyne al Napoli, dallo stipendio alle richieste della compagna: i veri ostacoli nella trattativa

Il centrocampista belga resta nell’orbita degli azzurri e tra stipendio e richieste della famiglia scopriamo quali sono i veri ostacoli nella trattativa

Resta caldissima la pista che porterebbe il Napoli a Kevin De Bruyne. Come riportato negli scorsi giorni, da circa un mese il direttore sportivo Giovanni Manna sta parlando con l’entourage del calciatore, con tanto di viaggio fino a Manchester per presentare il progetto dei partenopei. Il super talento belga avrebbe già accettato l’ipotesi di vestire la maglia azzurra, ma non mancano degli ostacoli da superare per chiudere l’affare.

Trattare uno dei centrocampisti più forti al mondo, seppur non più nel suo prime, non è affatto semplice. Specie se pensiamo a quanto sia riuscito a vincere De Bruyne in questi anni e dove lo ha fatto. Al Manchester City, che due giorni fa ha salutato perdendo la finale di FA Cup contro il Crystal Palace, è stato un re indiscusso per 10 anni. Ora, però, è tempo di voltare pagina.

De Bruyne al Napoli, cosa serve per sbloccare la trattativa

A riportare novità sull’operazione De Bruyne è anche il Mattino, che nella propria edizione cartacea rende più chiari gli ostacoli legati al passaggio del belga in maglia azzurra. In questi giorni, infatti, sono stati diversi i rumors circolati sui possibili motivi per cui il quasi 34enne avrebbe potuto scegliere un’altra destinazione in vista della prossima annata.

Stando a quanto fa emergere il quotidiano, il vero ostacolo nella trattativa riguarda l’ingaggio del giocatore. Riuscire a convincere De Bruyne a passare dai 13,5 milioni di euro attuale di stipendio a circa 7 milioni non sarà per nulla facile. Il centrocampista ne avrebbe chiesti 10, ma difficilmente il Napoli si spingerà fino a questa cifra, specialmente per un calciatore classe 1991.

L’interesse da parte dei club arabi e americani, ma soprattutto quello del Liverpool, risulta poi una difficoltà in più per gli azzurri. Se i Reds dovessero convincere KDB con un’offerta economica superiore, allora per il patron De Laurentiis non ci sarebbero più speranze. E la vicenda familiare? La compagna del belga ha visitato Napoli e potrebbe anche tornare.

Il primo giro di case non l’avrebbe convinta pienamente, ma appare come un dettaglio non così insormontabile. Si troverebbe sicuramente una soluzione per accontentare le richieste della famiglia De Bruyne. Resta da sciogliere il nodo stipendio, che verrà ridiscusso al termine di questo campionato clamoroso con tutto ancora da decidere.