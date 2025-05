Napoli padrone del mercato, il top player è ad un passo: l’ultima ora fa sognare i tifosi!

Il calciomercato del Napoli è pronto ad infuocarsi a seguito di una notizia entusiasmante, ora il top player è davvero ad un passo.

Il Napoli è pronto a realizzare un mercato da lode in vista della prossima sessione estiva, ora sempre più vicina alla sua apertura. Ricordiamo che quest’anno per la prima volta, ci saranno due split utili per intervenire sul mercato. Dal 1 giugno, fino al 12, sarà possibile migliorare la propria rosa.

L’obiettivo del Napoli, con Manna al comando della situazione, è quello di regalare ai tifosi e ad Antonio Conte – qualora dovesse rimanere – una rosa all’altezza delle quattro competizioni che vedranno gli azzurri protagonisti. La squadra attuale non è di certo delle migliori, come spesso dichiarato dal tecnico, in quanto molto corta e priva di risorse fondamentali.

Napoli, David sempre più vicino: la notizia dell’ultima ora

L’attacco del Napoli subirà diversi cambiamenti per la prossima stagione, soprattutto grazie all’oramai certa partenza di Victor Osimhen. Il suo ricavato permetterà a Manna, direttore sportivo, di realizzare una squadra di tutto rispetto, con Jonathan David tra i più osservati.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, sul canale YouTube di quest’ultimo il Napoli, tra le squadre italiane interessate, è quella più avanti: gli azzurri hanno proposto al calciatore un quadriennale a cifre molto elevate.

Le parti, intanto, hanno già discusso della possibile trasferimento all’ombra del Vesuvio. La trattativa è concreta e avanzata, ma manca il nodo della clausola rescissoria da sciogliere.

Jonathan David sempre più vicino: le ultime sulla trattativa

Per l’idea di gioco del Napoli che verrà bisognerà prima attendere quello che sarà un valzer delle panchine in Serie A. Gli azzurri al momento godono delle due punte in avanti, posizione al fianco di Lukaku spessa occupata da Jack Raspadori.

Se l’assetto degli azzurri – con il possibile arrivo di Allegri sulla panchina – dovesse rimanere tale, allora viene facile pensare che il canadese affiancherà Lukaku nella zona d’attacco.

Il calciatore, in maglia Lille, si è messo in mostra con il suo fiuto del gol e la capacità di compiere il doppio gioco: trovare la profondità e venire a legare il gioco. David però non ha ancora scelto il suo futuro anche se, come detto, il Napoli è la squadra più avanti. Si tratta di una scelta importante, soprattutto in ottica futuro.