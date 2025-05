De Laurentiis-Allegri, incontro a Roma: Pedullà svela la risposta del tecnico

A pochi giorni dal match decisivo e sfida Scudetto, arrivano retroscena sull’incontro tra Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis

La testa dei tifosi è rivolta a Napoli-Cagliari, ultimo atto di un campionato mozzafiato, ricco di emozioni. Merito di Antonio Conte, condottiero del gruppo azzurro. Protagonista indiscusso di una squadra che tecnicamente ha superato i propri limiti. Stare davanti all’Inter per oltre metà della stagione non è da sottovalutare.

Mentre l’ambiente è compatto, unito verso un unico obiettivo, c’è chi rivela dettagli che potrebbero rimettere in discussione il futuro dell’attuale allenatore azzurro. È ormai noto che Antonio Conte a fine stagione incontrerà Aurelio De Laurentiis per trarre un bilancio della stagione attuale. Nonostante altri due anni di contratto, non è detto che il mister rimanga, così come non è detto che vada via. Nulla è da dare per scontato. E anche il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà lo sostiene:

“Bisognerà aspettare l’incontro tra Conte e De Laurentiis a fine stagione, anche se il mister ha fatto sapere di essere stanco. L’opzione Juve lo attirerebbe e non poco rispetto alla scorsa primavera quando i bianconeri avevano già scelto Thiago Motta”.

Allegri al Napoli: la risposta al presidente De Laurentiis

Pedullà poi aggiunge i dettagli dell’incontro avvenuto nella Capitale tra l’ex allenatore della Juventus e il presidente del Napoli:

“Al netto di smentite, possiamo aggiungere che Allegri ha incontrato Aurelio De Laurentiis a Roma con la ‘scusa’ degli Internazionali di Tennis. L’allenatore ha dato la sua disponibilità”.

Dunque, la palla passa ad Antonio Conte. E molto può dipendere da come e cosa succederà in Napoli-Cagliari. L’esito della partita e l’eventuale vittoria dello Scudetto potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel frattempo, la società si sta adoperando per migliorare la rosa, cucendo rapporti importanti per arrivare a top player. Il ritorno in Champions League deve essere sfruttato per fare quel famoso salto di qualità indicato dagli stessi Conte e De Laurentiis appena un anno fa.

In ogni caso, Allegri rappresenterebbe in qualche modo un nome che assicuri una certa continuità già tracciata da mister Conte. Il tecnico livornese è un vincente, ha raggiunto finali di Champions League ed è un bravo gestore dei gruppi, nonostante le ultime e tormentate annate alla Juventus.