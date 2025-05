Dall’Inter al Napoli, non c’è solo lo scudetto: affare da 35 milioni

Il Napoli pensa già al prossimo mercato estivo, e da poco è arrivata un’importante novità: gli azzurri stanno valutando l’acquisto di un calciatore che piace anche all’Inter

Ci siamo, l’ora della sfida che vale lo Scudetto tra Napoli e Cagliari è quasi scoccata. Tutto il popolo azzurro sogna di poter festeggiare come due anni fa un titolo importantissimo, che a inizio anno sembrava un miraggio. Al termine del campionato, comunque vada, il d.s. Giovanni Manna pianificherà il calciomercato estivo, di fondamentale importanza visto che il Napoli tornerà in Champions.

Le voci di mercato degli ultimi giorni citano con insistenza le possibilità di approdo all’ombra del Vesuvio di Kevin De Bruyne e Federico Chiesa, ma ci sono tanti altri nomi che stuzzicano. Ad esempio, c’è un difensore molto valido che piace al direttore sportivo partenopeo, ma sulle tracce del ragazzo ci sarebbe anche l’Inter: possibile duello di mercato tra le due big che si giocano lo Scudetto in Serie A.

Dall’Inghilterra sicuri, Napoli su Medina: duello di mercato con l’Inter

Il Napoli piomba sul difensore argentino Facundo Medina. Il classe 1999, in passato nel giro della Nazionale albiceleste, è reduce da un’ottima stagione in Ligue 1, ed ora sogna il grande salto in una big europea, dopo l’esperienza al Lens.

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista ed esperto di calciomercato, Medina sarebbe finito nel mirino del Napoli, ma interessa anche ai rivali dell’Inter:

“Napoli e Inter stanno monitorando la situazione del difensore argentino del Lens, Facundo Medina. Il Lens conta di guadagnare circa 30/35 milioni dalla vendita del difensore argentino”.

Un affare da 35 milioni di euro, dunque, per uno dei difensori più interessanti del campionato francese. Il possibile duello con l’Inter di Beppe Marotta, però, potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del calciatore. Ma i problemi non finiscono qui.

Calciomercato Napoli, su Medina ci sarebbero anche altre 5 big europee

Il Napoli, se vuole concretizzare l’acquisto di Facundo Medina, dovrà vedersela con l’Inter e non solo. Il calciatore, infatti, piace molto in Europa, ed in particolare ad altre cinque big che sarebbero pronte ad investire su di lui.

Si tratta di Newcastle, Everton, Aston Villa, Marsiglia e Atletico Madrid, che stanno monitorando la situazione del difensore argentino del Lens proprio come gli azzurri ed i nerazzurri. A riportarlo è sempre il giornalista Ekrem Konur.