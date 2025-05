Chiesa apre al Napoli! Il Liverpool ha già deciso: i dettagli della possibile operazione

L’esterno dei Reds è pronto a tornare in Italia e avrebbe aperto agli azzurri: tutti i dettagli della possibile operazione con il club di Premier

Federico Chiesa potrebbe diventare presto un’occasione di mercato per il Napoli. L’esterno azzurro ha faticato in Premier League con il Liverpool e starebbe valutando un ritorno in Italia. Tra le pretendenti, ci sarebbero proprio i partenopei, che hanno già fatto un tentativo a gennaio, senza però ricevere esito positivo dalla trattativa.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato di come lo stesso Liverpool avrebbe proposto Chiesa al Napoli. Un rumor lanciato dall’esperto di mercato Nicolò Schira e che troverebbe conferma anche nell’edizione odierna del Mattino, che torna proprio sul futuro dell’ex Fiorentina e Juventus.

Chiesa al Napoli, ecco come: spuntano dettagli sulla possibile trattativa

Secondo quanto riferito dal quotidiano, lo stesso Federico Chiesa avrebbe aperto all’ipotesi di vestire la maglia azzurra. A 27 anni e dopo una stagione da appena 466 minuti giocati, con 2 gol e 2 assist, l’esterno vuole riprendersi un posto da titolare in campo. Sa che è la sua ultima occasione per partecipare a un Mondiale, quello nell’estate del 2026, ma si dovrà meritare la convocazione (sempre se l’Italia si qualificherà ndr).

L’opzione Napoli potrebbe risultare la più vantaggiosa, tornando in un campionato che conosce bene e giocando in un club che disputa la Champions League e che lotta per lo scudetto. La dirigenza partenopea, dopo la sfida scudetto di venerdì contro il Cagliari, penserà a ogni possibile rinforzo di mercato. Il d.s. Giovanni Manna, però, è già a lavoro per le opzioni più intriganti.

Chiesa ne rappresenta una molto golosa, ma alle condizioni dettate dal Napoli. Il club non ha intenzione di versare 20 milioni di euro per un calciatore che ha praticamente saltato una stagione per infortunio e scarso impiego in campo. Cresce dunque l’ipotesi di un prestito gratuito, che a gennaio fu respinto.

Con questo scenario, Chiesa potrebbe davvero trasferirsi al Napoli, per provare a rilanciarsi e diventare un rinforzo importante, sia sulla fascia destra oggi presidiata da Politano, sia su quella sinistra dove il solo Neres ha sostituito Kvaratskhelia. Discorsi rimandati alle prossime settimane, ma che accenderanno la piazza.