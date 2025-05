Napoli atterrato a Capodichino: accoglienza clamorosa dei tifosi (VIDEO)

Il Napoli è atterrato a Capodichino: ad accoglierlo, una folla di tifosi entusiasta lì in attesa del ritorno in città dei loro beniamini.

Il Napoli è tornato in città, atterrando proprio in questi istanti a Capodichino. Tantissimi i tifosi che sono accorsi presso l’aeroporto napoletano per accogliere il ritorno della squadra da Parma per celebrare il mantenimento del primo posto quando manca oramai una sola giornata al termine della Serie A.

Napoli, il ritorno a Capodichino (VIDEO)

Le immagini mostrano il pullman azzurro che attraversa una folla di tifosi che era lì in attesa: fumogeni, cori e gioia per accogliere la squadra e far sentire tutto il proprio affetto e la propria gratitudine per questo sogno meraviglioso che un’intera città sta vivendo.

Tanto affetto per una squadra che ha sempre dimostrato di non mollare mai. Anche oggi, in una gara nervosa e durissima, gli azzurri sono riusciti a portare a casa un pareggio che vale tantissimo. Adesso c’è un ultimo step da compiere per laurearsi campioni, cioè battere il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. La tifoseria napoletana ha già chiarito le cose con questa incredibile accoglienza: il supporto non mancherà, per poi festeggiare alla grandissima una volta conquistato l’obiettivo tricolore.