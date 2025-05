Napoli in arrivo a Capodichino: atmosfera da brividi! (VIDEO)

Tifosi in delirio a Capodichino: ecco quando approderanno gli azzurri presso l’aeroporto partenopeo.

Una folla di tifosi del Napoli si è raccolta al di fuori dell’aeroporto di Capodichino in attesa dell’arrivo del Napoli di Antonio Conte presso il capoluogo campano. Grande fervore in attesa del quarto scudetto, il sogno del pubblico azzurro.

La prossima giornata, infatti, sarà quella decisiva per assegnare il tricolore. La distanza tra gli azzurri e l’Inter di Simone Inzaghi rimane, infatti, di un solo punto a causa del doppio pareggio rispettivamente contro Parma e Lazio.

Napoli in attesa a Capodichino: ecco a che ora arriveranno gli azzurri

Dopo la delusione scampata causa 0-0 tra Parma e Napoli, la domanda che i tifosi si stanno ponendo è la seguente: “A che ora arriveranno gli azzurri a Capodichino?”. Gli azzurri sono partiti attorno alle 00:55 dall’aeroporto di Parma e sono attesi presso quello campano attorno all’1:40.

Intanto, tanti tifosi del Napoli si sono già riuniti in attesa dell’arrivo dei propri beniamini per accoglierli nel modo migliore possibile e motivarli abbastanza in vista dell’ultimo atto del campionato contro il Cagliari, già salvo.

Di seguito un video direttamente da Capodichino che racchiude tutto l’entusiasmo del popolo partenopeo: