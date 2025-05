Biglietti Napoli-Cagliari, due date differenti per l’acquisto: info e prezzi dei ticket

Il Napoli ha comunicato costo e dettagli della vendita dei biglietti per la sfida contro il Cagliari venerdì 23 maggio al Maradona

La sfida Scudetto si giocherà venerdì 23 maggio alle ore 20:45 e chiaramente per Napoli-Cagliari si prevede il soldout. Solo questa mattina, tramite una videoconferenza, è stato deciso dalla Lega Serie A e dai presidenti dei club che Inter e Napoli giocassero venerdì l’ultima di campionato, in contemporanea.

Appena deciso il programma dell’ultimo turno di campionato, il club azzurro ha ufficializzato anche data, orari e prezzi dei biglietti per Napoli-Cagliari. La fase di vendita sarà divisa in due slot: la prima dedicata ai possessori della fidelity, la seconda sarà vendita libera. Anche il tariffario differisce e dipende dal possesso o meno della fidelity.

Di seguito i prezzi dei biglietti:

Come già sottolineato, l’acquisto dei ticket si articolerà in due momenti distinti. Lunedì 19 maggio alle ore 15:00 comincerà la vendita dedicata ai possessori della fidelity e terminerà martedì 20 maggio alle ore 13:00. La seconda fase, legata alla vendita libera dei biglietti per Napoli-Cagliari, comincerà martedì 20 maggio alle ore 14:00 e terminerà fino ad esaurimento posti.