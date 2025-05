Champions League stellare: ecco chi si è qualificato con il Napoli

Al 18 maggio, ci sono ben 19 squadre qualificate in Champions League assieme al Napoli: ecco chi sono

Il Napoli si è qualificato alla prossima Champions League con 4 turni di anticipo rispetto alla chiusura del campionato. Inter e Atalanta hanno seguito a ruota, ma le partecipanti alla prossima massima competizione europea sono stellari. E in Inghilterra tutto è ancora aperto.

Innanzitutto, ricordiamo che la coppa dalle grandi orecchie ha cambiato format da questa stagione. Sono aumentate le squadre, sono stati tolti i gironi ed è stato aggiunto un eventuale turno di spareggio per accedere agli ottavi di finale. Il Napoli si troverà catapultato in una nuova dimensione. Per tutti i giocatori allenati quest’anno da Antonio Conte sarà una grande novità.

Ogni squadra giocherà almeno 8 partite nella prima fase, con tutti avversari differenti e ciascuno sarà pescato dalle quattro fasce. Solo le prime otto in classifica accederanno direttamente agli ottavi, mentre chi terminerà dalla nona alla ventiquattresima posizione dovrà giocarsi uno spareggio per accedere alla fase ad eliminazione diretta. Dalla venticinquesima alla trentaseiesima saranno eliminate dal torneo.

Gli avversari del Napoli

Attualmente, al 18 maggio, le qualificate diretta alla prima fase sono 20. Ci sono chiaramente numerose squadre già qualificate per i preliminari, ma solo nelle prossime settimane si avrà un quadro più completo.

Oltre al Napoli, dalla Serie A si qualificano altre tre squadre, di cui Inter e Atalanta già certe. La quarta è ancora in bilico e con ogni probabilità si deciderà all’ultimo turno di campionato. Dall’Europa League, invece, accederà la vincitrice di quest’anno: uno tra Manchester United e Tottenham sarà presente in Champions l’anno prossimo. Ecco tutte le qualificate fino a questo momento:

Real Madrid

Bayern Munich

Liverpool

Paris Saint-Germain

Inter

Borussia Dortmund

Barcellona

Bayer Leverkusen

Atlético Madrid

Atalanta

Eintracht Francoforte

PSV Eindhoven

Ajax

Napoli

Sporting CP

Olympiacos

Slavia Praga

Marsiglia

Monaco

Athletic Bilbao

L’otto luglio comincerà la nuova stagione della Champions. Chiaramente, inizierà il primo dei tre turni eliminatori. I Playoff per accedere alla fase finale si disputeranno con gare di andata e ritorno il 19-20 agosto e il 26-27 agosto.

La Champions League entrerà nel vivo solo i giorni 16-18 settembre 2025 quando inizierà la prima giornata con il Napoli protagonista. Terminerà dopo otto giornate (quattro in casa e quattro fuoricasa) il 28 gennaio.

Lo spareggio per accedere agli ottavi di finale sarà in programma il 17-18 febbraio 2026 (andata) e il 24-25 febbraio (ritorno). A marzo cominceranno gli ottavi. La finale è prevista il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Però, per tutti i tifosi del Napoli, l’appuntamento è rimandato al 28 agosto, quando ci saranno i sorteggi del calendario della prima fase della Champions League: lì scopriremo gli avversari degli azzurri.