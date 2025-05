Calciomercato Napoli, un big ha già comunicato il suo addio: l’indiscrezione

Un top del club partenopeo avrebbe già comunicato alla squadra la volontà di lasciare al termine di questa stagione: i dettagli sull’indiscrezione

Uno dei titolarissimi del Napoli potrebbe essere vicino all’addio dal club. L’indiscrezione arriva dal Mattino, che riporta di una cessione quasi sicura al termine di questa clamorosa stagione. Gli azzurri dovranno prima pensare a vincere il campionato, poi ci sarà spazio per il calciomercato, ma i primi rumors hanno iniziato a circolare già da giorni.

Non solo quelli in entrata a quanto pare, dato che il sogno De Bruyne e l’ipotesi Lookman, sono soltanto due delle trattative accostate al Napoli per il momento. Anche in uscita la società starebbe facendo le sue valutazioni, con persino delle presunte richieste esplicite da parte di alcuni tesserati, tra cui quella di un super big della rosa a disposizione di Conte.

Napoli, addio ad Anguissa più vicino: cosa filtra sul centrocampista

Proprio Il Mattino, quest’oggi riporta di novità importantissime sul futuro del camerunense. Già nelle scorse settimane è emersa la volontà di lasciare il Napoli, uno scenario che starebbe prendendo sempre più forma.

“Anguissa andrà in Arabia, lo ha fatto sapere dai suoi agenti“.

Questo quanto scrive il quotidiano, andando in controtendenza con le voci di un dietrofront e di una permanenza almeno per un’altra stagione. Anguissa, dunque, si starebbe preparando a salutare i partenopei, ma servirà un ultimo grande sforzo anche da parte del centrocampista per il rush finale in campionato. Novanta minuti che potrebbero farlo entrare nella gloria come uno dei giocatori che è riuscito a vincere due volte lo scudetto con il Napoli.