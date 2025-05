Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta

Gli azzurri sono pronti per un assalto all’attaccante dei nerazzurri in estate: la Dea ha già fatto sapere la cifra che servirà per strapparlo via

Il Napoli farà sul serio per Ademola Lookman. A riportarlo è l’edizione odierna del Mattino, che racconta di come la dirigenza partenopea sia intenzionata a presentare un’offerta di livello per l’attaccante dell’Atalanta. In questa stagione, il fantasista ha realizzato 20 gol e 7 assist in maglia nerazzurra e piace molto ad Aurelio De Laurentiis in persona.