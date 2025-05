Salah “allontana” De Bruyne dal Napoli: la frase scatena i rumors di mercato

La stella del Liverpool Salah allontana De Bruyne dal Napoli con una frase che sembra volerlo convincere a non prendere questa decisione.

La testa dei tifosi del Napoli è quasi tutta sulla lotta Scudetto e sulla trasferta di Parma di domani sera. La squadra è arrivata poco fa nella città emiliana, accolta dal grande affetto dei napoletani lì presenti.

La mente di molti tifosi è però anche sul sogno di calciomercato Kevin De Bruyne. Le ultime notizie continuano a disegnare questa trattativa come un qualcosa di realizzabile, ma siamo ancora lontani dal tragurdo, visto l’interesse anche di altri club per lui.

Salah: “Qui abbiamo spazio per De Bruyne”

Fra le squadre interessate a De Bruyne, si era parlato anche del Liverpool. Nulla di davvero concreto, ma è stato ugualmente stuzzicato sul tema il fuoriclasse dei Reds Mohamed Salah, il quale ha anche “sponsorizzato” un suo trasferimento presso la squadra quest’anno campione d’Inghilterra:

“Voglio fargli i complimenti per la sua carriera. Ha fatto un lavoro fenomenale con il Manchester City, è stato un grande calciatore per tutta la Premier League. Gli auguro il meglio, qui abbiamo spazio per lui nella squadra”.

Come detto in precedenza, la pista Liverpool non sembra essere la più calda in questo momento, ma chissà se queste parole non possano convincere il calciatore belga a restare in Inghilterra per una nuova avventura nel club che negli ultimi anni è stato il rivale di tante battaglie al vertice in Premier League.

Rimane tutta da valutare, comunque, la volontà di Kevin De Bruyne di “tradire” i colori che ha vestito per ben dieci anni, oltre che l’effettiva volontà del Liverpool di investire con decisione su di lui e di accontentare le sue richieste economiche.

Napoli, la concorrenza per De Bruyne

Al momento, quindi, il Napoli è la squadra che si sta muovendo forse con più concretezza, almeno fra quelle europee. C’è infatti da segnalare anche il forte interesse per lui dei Chicago Fire in USA, ma si tratterebbe di un’aventura molto diversa e che lo allontanerebbe dal calcio che conta.

Non è ancora chiara la futura scelta di De Bruyne, che comunque ha quantomeno aperto alla destinazione Napoli. Ora bisongerà vedere se alle parole di Salah seguirà un effettivo inserimento del Liverpool, il cui interesse per il belga non ha ricevuto conferme univoche.