Il Napoli è arrivato a Parma: accoglienza da brividi, quanti tifosi! (VIDEO)

Accoglienza da brividi per il Napoli a Parma: l’arrivo della squadra azzurra è stato accolto da tantissimi tifosi in attesa.

Il Napoli è arrivato in questi minuti a Parma, dove scenderà in campo domani sera per giocare una partita fondamentale per l’esito di questa stagione. Gli azzurri sono obbligati a vincere contro la squadra allenata da Chivu, dopo che il pareggio nell’ultima gara al Maradona contro il Genoa ha avvicinato l’Inter ad 1 punto in classifica.

L’affetto dei tifosi non è però mai mancato e sarà presente anche in questa trasferta, che è stata aperta alla tifoseria partenopea senza alcuna restrizione di residenza per quanto riguarda il settore ospiti.

Il Napoli è a Parma: accoglienza clamorosa!

Le immagini dell’arrivo del Napoli all’hotel dove risiederà a Parma mostrano una vasta di quantità di tifosi lì in attesa per far sentire tutto il loro calore. Tantissimi i cori per i giocatori azzurri: una vera e propria accoglienza “da stadio” quando manca ancora un giorno alla partita!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Starà al Napoli e ad Antonio Conte trasformare questo affetto nella carica giusta per strappare una vittoria contro il Parma. Di sicuro, questo è un buon inizio: il dodicesimo uomo in campo farà sentire il suo affetto anche a chilometri lontano da casa.