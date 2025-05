Parma – Napoli, Chivu avvisa Conte: il messaggio non lascia dubbi

Chivu ha lanciato un messaggio durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli.

La lotta al titolo potrebbe decidersi in questa giornata. Gli uomini di Antonio Conte sfidano il Parma al Tardini, mentre l’Inter affronterà la Lazio in casa. Un’eventuale sconfitta per i nerazzurri potrebbe consegnare automaticamente lo scudetto al Napoli, coronando così l’immenso lavoro svolto in questi mesi dal tecnico salentino.

Anche per il Parma sarà una sfida importantissima. La squadra emiliana, infatti, non ha ancora raggiunto la salvezza matematica e un risultato favorevole potrebbe davvero tornare utile. In conferenza stampa Chivu ha avvisato Conte con una notizia inaspettata.

Chivu: “Estevez è recuperato, forse Bernabé”

L’allenatore Chivu suona la carica alla vigilia di un match fondamentale. Ottime notizie dal reparto infermeria: torna in gruppo Estevez, mentre si attendono novità sulle condizioni di Bernabé.

Durante la conferenza stampa, il tecnico del Parma Cristian Chivu ha commentato la gara col Napoli, in programma domani sera alle 20:45. L’allenatore rumeno ha innanzitutto rimarcato la fondamentale importanza della sfida, sottolineando l’impegno profuso dai suoi in questi mesi:

“Faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo, ci vuole coraggio ed autostima. Abbiamo sempre lavorato sodo ed entreremo in campo per fare del nostro meglio”

In seguito, Chivu ha dato una notizia davvero molto importante per i tifosi emiliani. Dopo aver saltato diverse partite per via di un infortunio, finalmente il centrocampista Nahuel Estevez ritorna ad allenarsi col gruppo. Ancora dubbi, invece, sulle condizioni di Adrian Bernabé:

“Estevez ha fatto qualche allenamento, ne abbiamo uno oggi e uno domani. Spero di vedere anche Bernabé in campo con noi oggi”

Chivu: “Speriamo di toglierci una soddisfazione”

Il tecnico del Parma sottolinea l’ottimo momento di forma del Napoli: battere la capolista non sarà affatto facile, ma gli uomini di Chivu faranno di tutto per regalare una gioia al pubblico presente al Tardini.

Nel suo intervento in conferenza stampa, Cristian Chivu ha inoltre parlato del Napoli, esaltando la squadra guidata da Antonio Conte e lo splendido lavoro svolto dai giocatori azzurri: