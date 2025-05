Parma, due recuperi per il Napoli: Chivu gongola

Sfida delicata contro il Napoli: il tecnico dei ducali prepara le mosse, a partire dal cambio obbligato in difesa.

Tutto pronto per la sfida ad alta tensione di domenica sera dello Stadio Tardini tra Parma e Napoli. I ducali, guidati da Cristian Chivu, affronteranno la formazione partenopea in una gara cruciale per entrambe le compagini. Il tecnico rumeno, nonostante l’assenza di un titolarissimo, fermato per squalifica, ritroverà due pedine fondamentali.

Parma, Chivu perde Valenti: le scelte in difesa per battere il Napoli

Contro il Napoli mancherà Lautaro Valenti, squalificato. Chivu , come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, pensa di affidarsi a Botond Balogh per completare la linea difensiva e contenere le sortite offensive dei partenopei.

Nonostante la pesante assenza di Valenti, di fatto, il tecnico dei ducali è fiducioso di ritrovare due pedine del calibro di Bernabè ed Estevez. I due si sono allenati a parte in queste settimane a causa di alcuni problemi muscolari.

L’impressione è che entrambi potrebbero essere arruolabili dalla panchina, pronti a fornire estro ed imprevedibilità alla manovra d’attacco del Parma. Nei prossimi giorni, dunque, Chivu valuterà la squadra da poter schierare contro il Napoli di Antonio Conte.