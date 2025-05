Addio Napoli, è tutto confermato: c’è l’annuncio

Il Napoli giocherà domani contro il Parma, ma prima ci sono delle novità in sede di calciomercato.

Dopo aver pareggiato contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso dalla gara di domani sera dello Stadio Tardini contro il Parma di Chivu. A breve, infatti, lo stesso Antonio Conte terrà a Castel Volturno la conferenza stampa di presentazione della gara contro gli emiliani.

Il Napoli, di fatto, ha ovviamente l’obbligo assoluto di battere il Parma per essere certo di non essere scavalcato dall’Inter, la quale ospiterà la Lazio. Nel frattempo, però, in casa partenopea bisogna registrare un addio in sede di calciomercato.

Calciomercato, novità su un giocatore di proprietà del Napoli: le ultime

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Betis Siviglia è ormai sicuro di riscattare Natan dal Napoli. Il club di proprietà di Aurelio De Laurentiis, dunque, incasserà 8 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo del centrale brasiliano.

L’avventura di Natan al Napoli, dunque, è durata solo una stagione. L’anno scorso, di fatto, il difensore ha anche pagato il caos che si è vissuto nell’intera squadra azzurra, ma si è rifatto in questa stagione con il Betis Siviglia. Il brasiliano, infatti, è diventato uno dei perni fondamentali del team agli ordini di Manuel Pellegrini.