LIVE PRIMAVERA – Napoli-Renate 0-1 (29′ Martinazzi): ospiti in vantaggio

Quarto di finale dei playoff del campionato Primavera 2, gara secca tra Napoli e Renate di scena allo stadio “G. Piccolo” di Cercola.

Primo tempo

37′ – Napoli ancora pericoloso con Ballabile. Azione corale dei partenopei che termina con il tentativo dell’esterno. Bravo ancora Rossi a mettere i guantoni.

34′ – Enorme occasione per i padroni di casa con Ballabile che prova a insaccare Rossi con un preciso rasoterra. L’estremo difensore manda in corner.

33′ – Il Napoli prova a ribellarsi al vantaggio dei lombardi con De Martino. La conclusione del centrocampista nei pressi dell’area di rigore si spegne oltre la traversa.

29′ – Vantaggio Renate. Ripartenza degli ospiti che raccolgono palla nella metà campo partenopea e mandano in rete Martinazzi, autore di una gran bella rete

23′ – Renate pericoloso in contropiede, chiusura eccezionale di Gambardella che interviene in tackle. Pericolo sventato per i partenopei.

17′ – Prima occasione per il Napoli, Borriello sfiora il vantaggio con un potente tiro di mancino. Ottima azione degli azzurrini che provano a inviare un chiaro messaggio agli avversari.

10′ – Grande occasione per il Renate. Mariani riceve dopo un’azione corale dei suoi e calcia da posizione defilata trovando l’opposizione di Turi, bravo a spedire in corner.

8′ – Seconda incursione di Meloni sull’out mancino, chiude bene Cimmaruta.

6′ – Gestisce palla il Napoli, ma il Renate è ben organizzato. Fase di studio tra le due formazioni.

3′ – Inizio di gara incoraggiante da parte degli azzurrini che ottengono subito corner.

1′ – Ha inizio il match! Il Renate gestisce la prima palla della partita.

Squadre in campo per il riscaldamento.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro:

NAPOLI: Turi; Colella, Garofalo, De Chiara, Cimmaruta, Gambardella, Ballabile, De Martino, Raggioli, Popovic, Borriello. All. Dario Rocco

RENATE: Rossi; Deviardi, Ziu Davide, La Ruffa, Mariani, Ortelli, Garavello, Meloni, Murante, Carta, Martinazzi. All. Gianluca Savoldi

Gentili lettori e lettrici di SpazioNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli – Renate! Primo appuntamento dei playoff di estrema importanza per gli azzurrini, chiamati a strappare il pass per accedere alle semifinali del campionato Primavera 2. Forte del posizionamento in terza classe nel girone B, il Napoli riceverà la visita della formazione lombarda, classificatasi al quarto posto nel girone A. Il cammino verso la promozione nella massima serie avrà inizio proprio quest’oggi, nella gara secca in programma alle ore 15.