“Napoli in vantaggio sull’Inter”, Pedullà senza dubbi: super sfida anche sul mercato

Il Napoli sarebbe dunque in vantaggio in virtù di un’offerta più alta, ma comunque il suo acquisto sarebbe tutt’altro che sicuro. Il calciatore, infatti, non avrebbe preso ancora alcuna decisione e un accordo vero e proprio con il Napoli al momento non c’è.

David-Napoli, qual è la situazione

Il Napoli ricopre quindi una posizione preminente nella corsa a Jonathan David, ma questo non basta per considerare il suo acquisto davvero vicino. Gli intoppi da superare restano infatti tanti.

Lo confermano le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi da parte di Gianluca Di Marzio, per cui mancherebbe al momento l’accordo in merito all’eventuale inserimento all’interno del contratto del giocatore di una clausola rescissorria. La pista verrà comunque valutata con più calma in futuro.

Una sola certezza c’è: il Napoli ha intenzione di fare le cose in grande e di costruire una grande squadra per la prossima stagione. Lo confermano anche gli altri calciatori di assoluto rilievo accostati gli azzurri, come Kevin De Bruyne. Lo stesso discorso varrà anche per la prima punta: chissà se sarà proprio David o qualche altro profilo altrettanto valido.