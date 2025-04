Sudakov al Napoli, la rivelazione del centrocampista: “Non mi nascondo più. Con Conte…”

Georgiy Sudakov ha parlato del suo futuro, coinvolgendo anche il Napoli e Antonio Conte: la rivelazione del centrocampista scalda il calciomercato

Uno degli obiettivi di mercato del Napoli, anche per la prossima stagione, potrebbe essere Georgiy Sudakov. Il centrocampista ha realizzato 13 gol e 6 assist in 34 presenze in questa stagione ed è da tempo nel mirino dei partenopei. Anche la Juventus si è dimostrata interessata a lui, ma nessuno dei due club è riuscito a trovare un accordo con lo Shakhtar Donetsk, che a febbraio 2024 ha rinnovato il contratto del giocatore.

Il classe 2002 si è legato al club ucraino fino al 2028 e il suo valore di mercato supera i 30 milioni di euro. Riuscire a portarlo in Italia non sarà facile, ma la prossima estate potrebbe diventare quella giusta. A confermarlo è stato lo stesso calciatore ucraino nel corso di un’intervista esclusiva per Tuttomercatoweb realizzata oggi, in cui ha parlato anche del Napoli.

Sudakov al Napoli, aumentano le chance: le dichiarazioni del calciatore

Tra i temi toccati durante l’intervista, il 22enne ha affrontato anche quelli legati all’interessamento da parte dei partenopei, che sono andati vicino ad acquistarlo negli scorsi mesi:

“Sì, ho sentito dell’interesse del Napoli e mi ha fatto piacere. Quando un club del genere ti presta attenzione, è un bel riconoscimento del tuo lavoro. Soprattutto perché parliamo dell’Italia, dove l’intelligenza tattica ed i centrocampisti di qualità sono molto apprezzati. Significa che sto andando nella giusta direzione”.

Sudakov ha poi rivelato un retroscena legato ad Antonio Conte:

“Con lui non c’è stato alcun contatto, nessun messaggio o chiamata. Lavorare con uno come lui sarebbe una grande opportunità. Ma, cerco sempre di mantenere la calma. Per un calciatore è importante non perdere la concentrazione. Sono allo Shakhtar e qualsiasi cosa accada arriverà al momento giusto. Se si tratta dell’Italia, ottimo. Se si tratta di qualcos’altro, va bene lo stesso. L’importante è continuare a progredire ogni giorno”.

Al centrocampista è stato poi chiesto se gradirebbe un nuovo interessamento da parte del Napoli o di altri club come la Juventus: