Mercato Napoli, non solo Marianucci: secondo colpo dall’Empoli?

Dopo Marianucci, il Napoli potrebbe acquistare anche un altro calciatore dall’Empoli: l’indiscrezione sulla trattativa.

Il Napoli, nonostante un campionato ancora non terminato e uno Scudetto ancora in gioco, sta già tenendo più di un occhio aperto sul calciomercato. Il club vuole farsi trovare pronto per una stagione che, con il ritorno dell’impengo in Champions League, richiederà una rosa decisamente più ampia.

Il primo colpo dovrebbe essere quello di Luca Marianucci, per cui sono arrivate conferme abbastanza dirette. Potrebbe non essere, comunque, il solo calciatore acquistato dall’Empoli, società con cui i rapporti sono da sempre molto buoni.

Napoli, proposto anche Ismajli dell’Empoli: la situazione

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, nelle scorse settimane al Napoli sarebbe stato proposto anche l’acquisto di Ardian Ismajli. Il difensore albanese gioca ancora all’Empoli, ma il suo contratto è in scadenza al termine della stagione.

Il giocatore era stato seguito negli scorsi mesi come possibile rinforzo per il reparto arretrato nel mercatoi dei gennaio e potrebbe ora tornare d’attualità. Secondo quanto riportato dal portale, però, il suo nome non sarebbe al momento fra quelli sulla shortlist azzurra. Potrebbe comunque rivelarsi un’opportunità di mercato sicuramente non da escludere nel futuro.

I nomi posti in cima come possibile difensori della prossima stagione sono infatti quelli di Beukema e Solet, profili con un prezzo però decisamente più alto rispetto a quello che avrebbe il difensore albanese.

Opprtunità Ismajli per il Napoli: perché sarebbe un buon colpo

Il Napoli dovrà quindi, sostanzialmente, decidere quanto budget stanziare per l’acquisto in difesa. Sembra sicuro infatti l’arrivo di almeno un difensore in estate in considerazione del pochissimo spazio per Rafa Marin, scalzato anche da Olivera nel ruolo inedito di centrale di difesa.

Nel caso in cui Manna decidesse di optare per una maxi spesa su questo ruolo (sacrificando magari altri reparti) allora è molto probabile che il Napoli valuti altri profili, come anche ad esempo un possibile ritorno sulla pista Comuzzo poi mollata a gennaio.

Ma se invece il Napoli decidesse di dedicare gli investimenti più costosi su altri reparti (come l’attacco), la pista Ismajli potrebbe essere di grandissima utilità. Si tratta infatti un centrale con grande espreienza nella nostra Serie A, che sicuramente potrebbe ricoprire un ruolo (seppur da alternativa) anche nella rosa del Napoli. Il tempo però stringe: il club dovrà decidere in fretta.