De Bruyne rompe il silenzio sul suo futuro: la risposta spiazza il Napoli

Kevin De Bruyne ha risposto in prima persona sul suo futuro: le sue parole non sono del tutto positive per il Napoli.

Il Napoli continua a sognare un clamoroso colpo De Bruyne. Il belga lascerà il Manchester City a parametro zero a fine stagione e Manna sta facendo di tutto per portarlo in azzurro. Gli intoppi sono però tanti e la trattativa di sicuro non è facile.

Sono così molto interessanti le prime parole del giocatore su quale potrebbe essere la sua futura squadra dopo l’annuncio dell’addio al City. Il giocatore ha risposto al riguardo infatti dopo la cocente sconfitta di oggi in finale di FA Cup contro il Crystal Palace.

De Bruyne risponde sul suo futuro

De Bruyne è stato stuzzicato dai colleghi di Sky Sports Uk riguardo ad una possibile permanenza in Premier League, evadendo inizialmente la riposta così:

“Voglio giocare del buon calcio. So che stai cercando di indovinare dove andrò, prenderò la mia decisione e voi la saprete quando la saprò io”.

Il giocatore ha poi spiegato la complessità della decisione per le esigenze familiari che comporta:

“Ti piacerebbe restare qui in questo campionato? Non lo so, dipende. Ho una famiglia, con figli piccoli, devo prendere una decisione che vada bene a tutti. A 20 anni era facile prendere una decisione, ma ora è un po’ più complesso”.

Non lascia ben sperare i tifosi la battuta finale della sua intervista:

“Hai già avuto conversazioni con altri club? Sì, ovviamente. Deciderò quando sarò pronto. Un club inglese? Forse!”

De Bruyne non chiude alla Premier: Napoli spiazzato

La pista Premier League, insomma, non è affatto chiusa e questo costituisce sicuramente un enorme ostacolo per il Napoli. Il club azzurro non è stato menzionato dalla risposta del belga in modo diretto, ma affermando di aver avuto conversazioni con altri club ha forse indirettamente dato un indizio sui dialoghi proprio con il Napoli delle ultime settimane.

Non può tenere al sicuro, comunque, l’apertura ad ogni possibilità, compresa una permanenza in Inghilterra. Si era parlato al riguardo di un possibile interesse del Liverpool e si è espresso recentemente in senso favorevole in merito ad un suo arrivo anche una stella della squadra di Arne Slot come Momo Salah.

Non resta quindi che attendere per Manna e il Napoli, visto anche il coinvolgimento di fattori personali e familiari nella decisione del calciatore.