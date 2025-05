Conte alla Juve, c’è l’accordo: c’è l’annuncio

Il Napoli giocherà domani contro il Parma, ma prima bisogna segnalare un annuncio sul futuro di Conte alla Juve.

Il quarto scudetto è sempre più vicino. Domani sera il Napoli scenderà in campo a Parma alle 20:45 con un solo obiettivo: vincere e sperare di poter conquistare in anticipo il campionato. L’Inter di Simone Inzaghi ospiterà a San Siro la Lazio: un passo falso dei nerazzurri manderebbe in aria tutti i loro piani di rimonta.

Una notizia inaspettata, però, smorza l’entusiasmo di tutti i supporters partenopei. L’attuale allenatore del Napoli Antonio Conte avrebbe già un accordo per tornare sulla panchina della Juventus, dieci anni dopo l’ultima volta.

Laudisa: “Conte ha già un accordo di massima con la Juventus”

Annuncio shock da parte dell’esperto di mercato Laudisa: Conte sembra essere sempre più vicino ad un ritorno alla Juventus, come testimonia l’accordo di massima già raggiunto tra le parti.

Durante un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, l’esperto di mercato Carlo Laudisa ha rivelato una notizia che spaventa tutti i tifosi del Napoli. Stando alle parole del giornalista, Antonio Conte avrebbe già trovato un accordo con la Juve ma, prima di tornare sulla panchina bianconera, deve prima confrontarsi con Aurelio De Laurentiis:

“Ci sarà un summit tra De Laurentiis e Conte: quest’incontro sarà decisivo per capire con quali modalità il presidente libererà Conte, che ha già un accordo di massima con la Juventus. Conte deve avere un via libera dal suo presidente, in quanto ha un contratto ancora in essere”.

Laudisa: “L’operazione De Bruyne è una strategia”

A Radio Kiss Kiss Napoli Laudisa parla anche del calciomercato del Napoli: se da un lato traspare sempre più sicurezza nell’affare De Bruyne, dall’altro l’operazione per David sembra essersi improvvisamente complicata.

Durante il suo collegamento, Carlo Laudisa ha poi commentato le ultime voci di mercato del Napoli, affrontando ovviamente la trattativa con Kevin De Bruyne. Secondo l’esperto di mercato, l’operazione è più che fattibile per diversi fattori:

“Tale operazione è una strategia, consolidata nel tempo dal presidente De Laurentiis. La Premier League è un mercato privilegiato per il Napoli e l’affare-McTominay lo dimostra. Per venire al Napoli De Bruyne si dimezzerà lo stipendio, anche perché ha un grande amore per Napoli, sbocciato anni fa quando venne a trovare il connazionale Mertens”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento parlando della trattativa tra il Napoli e Jonathan David. Nonostante le ultime notizie parlino di un forte pressing da parte della squadra partenopea, un’altra big italiana sembra essersi inserita nella corsa all’attaccante canadese: