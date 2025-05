Parma – Napoli, la probabile formazione azzurra: Conte ha deciso

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle decisioni importanti prese da Conte per domani contro il Parma.

Questo pomeriggio, di fatto, Antonio Conte ha tenuto una conferenza stampa molto importante a Castel Volturno. Il tecnico salentino ha infatti sia ribadito gli obiettivi già raggiunti che la voglia di scrivere la storia del Napoli.

Tuttavia, oltre che sullo stato mentale della sua squadra, Antonio Conte ha anche annunciato qualche guaio fisico per Scott McTominay. Lo scozzese, infatti, ha riportato un affaticamento nella giornata di giovedì scorso. Ma il tecnico salentino, nonostante la preoccupazione di queste ultime ore, difficilmente farà a meno dello scozzese.

Napoli, ecco le scelte di Conte per Parma: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come fatto già con Lobotka e Buongiorno, infatti, Antonio Conte non ha la minima intenzione di non giocare un match decisivo come quello di Parma senza il suo migliore giocatore. McTominay, dunque, dovrebbe far parte dell’undici titolare del Napoli di domani sera.

L’unico cambio rispetto alla gara di domenica scorsa contro il Genoa, dunque, sarà praticamente quello forzato tra Lobotka e Gilmour. Confermato anche Mathias Olivera al centro della difesa con Amir Rrahmani. Ecco, quindi, la probabile formazione azzurra:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Mathias Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Politano.