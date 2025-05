Rivoluzione Napoli, Manna fa piazza pulita: via almeno 6 giocatori

Il Napoli si prepara al calciomercato estivo: Manna ha già deciso la cessione per almeno sei calciatori azzurri.

Il campionato di Serie A sta per chiudersi e la lotta per lo scudetto entra sempre di più nel vivo. Il Napoli, attualmente capolista a un punto di distanza dall’Inter, sfiderà fuori casa il Parma di Chivu. In caso di vittoria della Lazio ai danni dell’Inter, la squadra guidata da Antonio Conte potrebbe festeggiare con anticipo la vittoria dello scudetto.

In attesa che il campionato volga al termine, la dirigenza azzurra è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sta già valutando alcune possibili cessioni per alleggerire la rosa di Antonio Conte. Tra rientri dai prestiti e addii già prestabiliti, per il ds azzurro ci sarà molto da lavorare.

Nessun riscatto per Billing ed Okafor: sarà addio in estate

Nè Billing nè Okafor hanno convinto in questi mesi con la maglia azzurra: entrambi non verranno riscattati e saluteranno Napoli. Per Hasa possibile un prestito per garantire più minutaggio.

Valutazioni in corso da parte del Napoli sui due giocatori approdati durante il mercato invernale: Philip Billing e Noah Okafor. Il centrocampista danese, nonostante qualche gol importante, non ha convinto al massimo la dirigenza azzurra, mentre l’attaccante ex Milan non è affatto entrato nelle rotazioni di mister Conte. In programma per loro un futuro lontano da Napoli: Manna è già al lavoro per trovare dei club interessati.

Per quanto riguarda Luis Hasa, invece, l’idea del Napoli è di cederlo in prestito per farlo migliorare e maturare. Il club azzurro punta molto sul ragazzo e sulle sue promettenti doti, ma risulta molto difficile garantirgli un minutaggio adeguato alla sua crescita. Un prestito sarebbe la soluzione migliore per entrambi.

Ritorno alla base per molti giocatori in prestito: la situazione

Non brillano i giocatori attualmente lontano da Napoli: a fine stagione Cajuste, Cheddira e Lindstrom torneranno a Napoli, ma molto difficilmente verranno confermati. Anche per loro è in vista la cessione.

Poca fortuna anche per i giocatori in prestito. Nessuno infatti tra Jens Cajuste, Walid Cheddira e Jesper Lindstrom ha realmente convinto in questi mesi lontano da Napoli. È quasi certo, dunque, che nessuno dei club in cui militano eserciterà il diritto di riscatto. Al tempo stesso, però, molto difficilmente ci sarà spazio per loro nella rosa futura del Napoli.

Manna valuta il da farsi, ma è molto probabile che il club opti per tutti e tre una cessione a titolo definitivo. In questo modo il Napoli potrebbe liberare qualche slot molto utile in diversi reparti e, soprattutto, potrebbe fare cassa. Dalle loro cessioni potrebbero arrivare acquisti di livello che migliorerebbero senza nessun dubbio la rosa di Conte.