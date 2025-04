Rivoluzione Napoli, due giocatori hanno già salutato: le ultime

Pronta una rivoluzione in casa Napoli, con due calciatori che hanno già fatto le valigie. Le ultime notizie fanno sperare sul mercato

Il Napoli si prepara a realizzare un calciomercato importante durante l’estate, con la volontà di convincere Conte a continuare a sposare il progetto. Sul piatto molti milioni da spendere, ma che nel frattempo cominciano ad aumentare per via di alcune cessioni. Gli azzurri dovranno farsi trovare pronti e preparati ad ogni evenienza, senza commettere ulteriori errori.

Manna, direttore sportivo, è al lavoro per regalare al tecnico una rosa ben strutturata e ampia. I soldi della cessione di Kvara e – quasi certamente – quella di Osimhen, più altri eventuali esuberi, permetterebbero al Napoli di lavorare con serenità al mercato in entrata.

Napoli, due cessioni definite: ecco l’incasso

Cominciano le cessioni in casa Napoli, con due calciatori che hanno già salutato in anticipo. Ora si attende solo l’inizio del calciomercato per l’ufficialità. Il club ha a disposizione ulteriore budget adesso, con la lista dei preferiti che aumenta.

Come affermato in questa giornata da Il Mattino, il tesoretto del Napoli aumenta di ulteriori 18 milioni di euro. Infatti, Natan verrà riscattato dal Real Betis per 9 milioni e, la stessa cifra, sborserà il Cagliari per aggiudicarsi a titolo definitivo Elia Caprile, volato via nel mercato di gennaio.

Altri esuberi però verranno ceduti, in quanto faranno loro rientro alla base al termine della stagione. Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, ad esempio, sono tra questi. I due non hanno brillato nella loro avventura in Premier League.

Napoli, dopo gli esuberi si punta al pezzo forte: in tanti osservano Osimhen

Il mercato del Napoli dipenderà sicuramente dalla cessione di Victor Osimhen, ancora alle prese con una situazione non confortante. Gli azzurri nella scorsa estate sono riusciti a trovare una soluzione last minute, ma la voglia adesso è di cederlo subito.

Osimhen è sicuramente l’oggetto di mercato più osservato in Europa e anche in Arabia. Su di lui diverse squadre, ma nessuna ancora pronta a sborsare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Anche la Juventus nelle ultime settimane ha tentato un approccio, ma la cifra in quel caso sarebbe diversa.

Nel contratto del calciatore infatti, la clausola non è valida per l’Italia. Dunque, se i bianconeri vogliono aggiudicarsi Osimhen, devono sedersi a tavolo con De Laurentiis. La richiesta si aggirerebbe attorno i 100 milioni.