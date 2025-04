Osimhen al Mondiale per Club, 75 milioni per il Napoli: la destinazione è sorprendente

Svolta per il calciomercato del Napoli, Osimhen accostato a sorpresa a un club che giocherà il prossimo Mondiale per Club: cifra altissima in ballo.

Il Napoli si avvia verso un’estate di rivoluzioni. Una di quelle che promette di ridisegnare l’identità della squadra, dentro e fuori dal campo, per accontentare Conte, oltre che per affrontare tre competizioni. E, come spesso accade nei momenti di passaggio, il destino dei grandi nomi fa da spartiacque.

Victor Osimhen è uno di quei nomi che da soli fanno rumore. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dall’Arabia Saudita è in arrivo un’offerta che potrebbe cambiare tutto: l’Al-Hilal sarebbe pronto a versare i 75 milioni della clausola rescissoria per portarlo via già a giugno.

Napoli, Osimhen infuoca il mercato

Una notizia che sorprende, non tanto per il valore economico, quanto per la destinazione. Se in tanti si aspettavano un trasferimento in Premier League o in un top club europeo, l’interesse concreto del club saudita, che sarà protagonista al prossimo Mondiale per Club, apre scenari del tutto diversi.

L’Al-Hilal, infatti, non vuole semplicemente acquistare un attaccante: vuole un simbolo, un volto da copertina, un trascinatore per competere al massimo livello in una competizione internazionale che attira ormai attenzioni planetarie.

Il Mondiale per Club non è più il torneo “di passaggio” che era un tempo. Sta diventando un palcoscenico su cui anche le squadre extraeuropee vogliono brillare. L’idea di costruire un super attacco con Osimhen al centro del progetto dimostra quanto ambizioso sia il piano saudita.

Osimhen sblocca il mercato in uscita: dall’Arabia offerta roboante

Per il Napoli, d’altra parte, i 75 milioni rappresenterebbero una somma importante, utile per finanziare una nuova fase, magari più sostenibile e ragionata, ma comunque competitiva.

Incastri, opportunità, scelte che vanno oltre il cuore: quando arriva un’offerta del genere, cash, subito, senza trattative infinite, è difficile voltarsi dall’altra parte. Per la tifoseria è diventato un idolo e per l’ambiente resterà un simbolo, ma la consapevolezza che da ogni addio può nascere qualcosa di nuovo dev’essere presa in considerazione.

Se davvero dovesse essere l’Al-Hilal la nuova casa del nigeriano, allora il Napoli potrà ripartire con un gran tesoretto da investire per essere competitivo anche con tre competizioni da sostenere. Il futuro, insomma, è ancora tutto da scrivere, ma la sensazione è che il Napoli e Osimhen siano arrivati alla fine definitiva del loro percorso insieme.