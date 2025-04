Ribaltone Meret, colpo di scena sul rinnovo: la reazione del Napoli

Ribaltone in vista per il rinnovo di Meret, con un colpo di scena che scatena una reazione nel Napoli. Ecco le ultime novità sulla trattativa.

Dopo diversi momenti di critiche sulle sue prestazioni, Meret si è preso il Napoli tra le mani anche in questa stagione. Il portiere azzurro ha salvato diversi punti fondamentali per restare agganciati all’Inter e, di conseguenza, alla lotta Scudetto.

L’opzione rinnovo però sta andando per le lunghe in casa Napoli, con una soluzione per accontentare le parti ancora da trovare. Le ultime notizie però lasciano nell’aria una clamorosa possibilità di ribaltone, con il club che detta le regole e pensa anche in ottica futuro. Il classe 97 però ha dimostrato di meritare il rinnovo contrattuale e soprattutto il posto da titolare, che la società stava già pensando di togliergli in passato.

Meret, l’affare si farà alle condizioni del Napoli: richiesta rifiutata

Il rinnovo di Alex Meret va avanti da diversi mesi ormai, con l’italiano alle prese con un più di qualche problematica da superare. Le parti sono a stretto contatto per cercare al più presto una soluzione, in modo tale da non avere rischi anche in vista della prossima finestra di calciomercato.

Come emerso quest’oggi da Il Mattino, c’è un nodo che verrà presto sciolto. Il giocatore chiede un bonus-premio che però la società da diversi mesi rifiuta. Stando agli ultimi aggiornamenti però, Meret sembra aver rinunciato a tale richiesta e dunque sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto.

Si tratta di un prolungamento, vista la scadenza a giugno, fino al 2027. La volontà delle parti infatti è proprio quella di andare avanti insieme.

Mercato Napoli, si guarda anche oltre Meret: c’è un preferito

Nonostante il rinnovo di Meret sembra quasi certo, il Napoli ha cominciato a guardarsi intorno anche per via di un secondo portiere affidabile presente in rosa. Caprile verrà riscattato, mentre per Scuffet non ci sono molte rassicurazioni.

Le ultime settimane hanno visto Milinkovic-Savic, portiere del Torino, molto accostato al Napoli. La notizia è stata poi smentita dal presidente dei granata, Cairo: “Non ne abbiamo parlato con nessuno“, ha detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss alcuni giorni fa.

Il portiere però è pronto al salto di qualità e nel suo contratto è presente anche una clausola da 20 milioni di euro.