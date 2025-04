Napoli, un classe 2007 argentino ha stregato Manna: ruolo e caratteristiche

Il Napoli si è interessato a un classe 2007 argentino come possibile rinforzo anche per la prossima stagione: ruolo e caratteristiche del giovanissimo

Secondo quanto riferito dal Mattino, il Napoli spenderà fino a 200 milioni di euro per la prossima sessione di calciomercato. Sono numerosi gli obiettivi del club, a partire dalla difesa, fino ad arrivare all’attacco. Vi abbiamo già parlato dei possibili nomi che sono stati accostati agli azzurri, come Solet, Dragusin, ma anche Sudakov e persino Lookman.

C’è un profilo, però, meno noto, che avrebbe attirato particolarmente l’attenzione del direttore sportivo Giovanni Manna. Si tratta di Alvaro Montoro, giovanissimo classe 2007 argentino. Un nome sconosciuto a molti, ma che ha iniziato a far parlare di sé in Argentina e che non è sfuggito a un occhio attento come quello di Manna.

Chi è Alvaro Montero, il giovane che piace a Manna

Nato a Concepcion, Montero è un trequartista italo argentino, che milita nel Velez dal gennaio del 2024. Ricopre il ruolo di trequartista ma si può adattare facilmente anche a giocare come ala, sia a sinistra, che a destra. Di piede destro, è alto un metro e sessantanove e dimostra grande rapidità, proprio come i classici giocatori argentini molto minuti.

In 827 minuti di sputati in questa stagione, ha realizzato 2 gol e ha subito attirato le attenzioni del Napoli. Il suo valore di mercato è di circa 1,5 milioni di euro, ma il contratto con il Velez è in scadenza nel gennaio del 2025. Proprio questo aspetto potrebbe spingere il club azzurro a trattare per il suo passaggio già in estate, magari con un pre accordo a parametro zero.

Classe 2007, ha compiuto 18 anni appena una settimana fa e ha tutte le carte in tavola per diventare un talento di primo piano in futuro. Il d.s. Manna si metterà a lavoro per portare Montero a Napoli, con il calciatore che avrebbe già aperto al trasferimento, con il sogno di giocare nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona.