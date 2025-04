Lookman al Napoli, più di una semplice idea? Filtrano importanti novità

Ademola Lookman potrebbe davvero diventare un nuovo calciatore del Napoli? Filtrano importanti novità in vista del possibile colpo in estate

Il nome di Ademola Lookman è stato nuovamente accostato al Napoli in vista della prossima stagione. L’attaccante nigeriano potrebbe seriamente lasciare l’Atalanta alla fine della stagione, specialmente se Gian Piero Gasperini decidesse di rimanere sulla panchina della Dea.

Il rapporto tra le parti non è affatto dei migliori, come più volte si è visto nel corso della stagione. Il ciclo atalantino sembra essersi concluso, anche in caso di addio del Gasp. Dopo la tripletta in finale di Europa League e un altro campionato che vedrà i nerazzurri, molto probabilmente, qualificati in Champions League, le strade potrebbero separarsi.

Napoli su Lookman, l’affare si può concretizzare: le utlime

Secondo quanto riferito dal Mattino, il Napoli avrebbe intenzione di spendere ben 200 milioni di euro sul mercato per la prossima estate e tra i nomi al vaglio della società, c’è proprio quello di Lookman. L’attaccante rappresenterebbe il profilo di maggior valore e che stuzzicherebbe maggiormente la piazza tra tutti quelli che De Laurentiis, Manna e Conte potrebbero valutare di portare in azzurro.

Il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2027, la carta d’identità che recita 28 anni a ottobre e il rapporto non più così idilliaco con l’Atalanta, potrebbero portare anche a uno scontro, magari di almeno una decina di milioni. Il Napoli lavorerà in estate per riuscire a strappare un accordo con il suo entourage.